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能否實現今年GDP增長目標？發改委：有能力應對超預期變化

經濟脈搏 11:09 2022/06/28

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疫情封控持續阻礙經濟發展，外界關注中國今年能否實現5.5%左右的GDP增長目標。國家發改委表示，完全有信心克服經濟運行中的困難挑戰，有能力應對可能出現的各類超預期變化，確保經濟平穩健康可持續發展。

完全有信心克服經濟運行中的困難挑戰

在今日（28日）的「中國這十年」系列主題新聞發布會上，國家發展改革委副秘書長歐鴻表示，3月份以來，疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。面對經濟運行中新的下行壓力，要堅決貫徹落實黨中央「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，重點抓好一個「落實」和兩個「統籌」，包括落實落細已出台的各項政策，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全。

歐鴻表示，與此同時，為應對更為複雜困難局面，我們從解決兩難多難問題出發，常態化充實完善政策儲備工具箱，將根據情況適時及時出台。從近期經濟形勢看，各方面按照中央要求，統籌抓好疫情防控、經濟發展和經濟安全等工作，重點地區疫情得到有效管控，復工達產加快推進，穩增長政策發力顯效，5月份經濟呈現邊際改善，主要指標均有所回升。

歐鴻還指出，更要看到，中國經濟韌性好、潛力足、回旋餘地大，我們完全有信心克服經濟運行中的困難挑戰，有能力應對可能出現的各類超預期變化，確保經濟平穩健康可持續發展。

國家發展改革委副主任趙辰昕還提到，下一步，將緊密結合國內外環境變化，進一步創新宏觀調控思路和方式，推動經濟平穩健康可持續發展。

世銀下調中國GDP增長預測至4.3% 疫情封控影響大於預期

朱光耀：今年若順利實現5.5%經濟增長 中國將跨入高收入國家行列

持續推動對外開放和穩外資各項政策措施落地

談及外資方面時，國家發展改革委副秘書長蘇偉表示，下一步將持續推動對外開放和穩外資各項政策措施落地，措施包括：修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，將進一步擴大鼓勵範圍，引導外資投向製造業、生產性服務業等重點領域，以及中西部和東北等重點地區；適時推出新一批具有牽引帶動作用的重大外資項目。

優化外商投資環境，繼續全面落實外商投資法，保障外資企業平等適用各項政策，切實享受國民待遇。繼續清理外資准入負面清單之外的限制，加強知識產權保護，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。同時，加強外商投資服務。將組織開展國際產業投資合作促進活動，為跨國公司投資和地方招商引資搭建平台。健全外資企業直接聯繫點機制，暢通溝通渠道，及時協調解決企業反映的突出問題和合理訴求，為外資企業擴大在華投資提供優質服務。

搶人大戰 福州推外地畢業生求職「包住1年」 查詢電話被打爆

在年輕人就業方面，國家發展改革委副秘書長楊蔭凱介紹，今年以來，國際形勢複雜，國內疫情反彈，城鎮調查失業率特別是青年失業率上升，高校畢業生等青年群體就業壓力加大。5月以來，隨著穩經濟一攬子政策效果初步顯現，促進青年就業創業相關政策落實落地，就業形勢已出現積極變化。

楊蔭凱介紹，下一步，將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，繼續加大就業優先導向的宏觀政策調節力度，細化實化就業優先政策，千方百計拓展市場化社會化就業渠道，全力做好高校畢業生等青年群體就業工作。不斷夯實青年群體就業的經濟基礎，務實推動市場主體穩崗擴崗，積極支持青年群體創新創業，大力加強青年群體就業服務保障。

易綱：保物價穩定和就業最大化 幣策總量發力撐經濟復甦

責任編輯：尹航

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