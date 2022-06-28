內地13城實行「一人買樓全家幫」 子女購房可提取父母公積金

中國各地近期密集調整住房公積金貸款政策，其中不少城市明確直系親屬可提取住房公積金，用於支付購房款以及償還房貸。據報，今年以來，已有13座城市發布「一人買樓全家幫」 政策。

據內媒《第一財經》不完全統計，今年以來，包括天津、江西贛州、河北滄州、河北秦皇島、廣東潮州、廣東珠海、湖南邵陽、四川資陽、雲南楚雄、安徽池州、福建泉州、湖北鹹寧、甘肅定西13城，發布職工可以提取公積金幫助子女或直系親屬購房的政策，可簡稱為「一人購房全家幫」政策。

其中，廣東珠海市印發的《發揮住房公積金作用支持服務「產業第一」工作方案》提出，將實行「一人購房全家幫」政策。即在珠海市繳存公積金的職工，可提取賬戶餘額的90%幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購房支付首付款，也可按還貸提取，逐月提取公積金用於幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）償還購房貸款。

一人買樓全家幫 珠海：直系親屬可用公積金幫付首期還房貸

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福建的民營經濟大市泉州也規定，允許提取公積金支付首付款。凡在泉州市行政區域內購買新建商品住房的，購房職工（含共有產權人）、配偶及直系血親可提取住房公積金支付購房首付款，進一步減輕支付首付款資金壓力，方便職工購買新建商品住房。

公積金貸款鬆綁 三四線城市佔據主體

58安居客房產研究院分院院長張波表示，當前公積金在實際使用過程中存在一些問題，比如實際買房人公積金的使用率不高，公積金給到購房者實際的優惠覆蓋面不夠等。因此，此類政策剛好可以更大地發揮公積金作用，把一些沉澱的、長期未被使用的公積金釋放出來。一些三四線城市的公積金貸款佔房屋總價比例比較高，如果這個政策落實之後，對於市場的推動作用也會相對比較明顯。

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中原地產首席市場分析師張大偉另指出，各地公積金提取的難度不一，不過總體來說都在放寬。「對很多城市來說，公積金貸款上限有限，佔市場交易的比重不大，再怎麼調整公積金，也不涉及到炒房，所以這也是比較容易出台政策的領域。」

張大偉稱，本輪出台類似「一人購房全家幫」政策的城市中，三四綫城市佔據主體。這些城市中兩代人都有公積金的群體，對市場來說，這可以激活一部分需求，尤其是即將退休的人群，這個政策有利於他們提取公積金幫助子女買房。

責任編輯：易燕丹

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