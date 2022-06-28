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視中國為「系統性挑戰」？ 北約內部據報仍有分歧 京駁斥（第二版）

國情動向 16:35 2022/06/28

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北約峰會即將登場，預料會議將公布北約十年來首個「戰略概念」文件，並首度將中國列為「系統性挑戰」。一名北約外交官向路透社透露，成員國對於如何在文件中描述中國及中俄關係仍未達一致。

外交官員指，美國與英國正推動使用更強而有力的措辭，以反映兩國認為中國日漸增長的軍事野心，但鑑於歐洲在中國的工業投資，法國及德國傾向採用較謹慎的措辭，有關報告的內容仍在磋商。

（新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，中方嚴正要求北約立即停止散播針對中方的不實之詞和挑釁言論，北約應該做的是放棄冷戰思維、零和博弈、製造敵人的做法，不要在搞亂歐洲之後，企圖再搞亂亞洲，搞亂全世界。

不會把中國稱為「對手」

北約峰會將於6月29日至30日在西班牙馬德里登場。該場峰會與正在德國舉行的七國集團（G7）峰會不約而同聚焦了烏克蘭危機、中國挑戰以及中俄關係加深的問題。

在峰會舉行前，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）於比利時出席記者會時稱，北約戰略文件將首次提及中國構成的挑戰；美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也在七國集團峰會上向記者表示，北約戰略文件將以「前所未有的方式談論中國帶來的挑戰」。

北約的「戰略概念」文件，是概述北約未來10年優先事項的文件。2010年發布的上一個版本中沒有提及中國，並將俄羅斯稱為「合作夥伴」。彭博社引述消息人士指，這樣的措辭將被廢棄，最新版本會將俄羅斯列作「直接威脅」，中國列為「系統性挑戰」，但同時北約「願意與北京在共同感興趣的領域進行合作」，以平衡成員國之間與中國的關係。

消息稱，北約不會把中國稱為「對手」，但預計將強調中國在網路安全和假訊息、控制關鍵基礎設施和遵守基於規則的國際秩序等領域引起的擔憂。

對中俄關係描述進行微調  

此外，一名北約外交官也向路透社表示，談判人員也在對如何描述中國和俄羅斯之間的關係進行微調，捷克和匈牙利反對將中俄關係描述為「戰略趨同」（strategic convergence）。

一名美國官員周日（26日）曾表示，相信北約峰會將批准的新戰略概念文件，內容將包括關於中國「強而有力」的措辭，但由於談判還在進行中，仍有變數。

在北京，外交部發言人趙立堅周二（28日）對此表示，作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，北約長期固守陳舊的安全觀念，早已淪為個別國家維持霸權的工具。北約所謂新戰略文件不過是「新瓶裝舊酒」，實質上沒有改變製造「假想敵」、搞陣營對抗的冷戰思維。

趙立堅強調，中國奉行獨立自主的和平外交政策，不干涉別國內政，不輸出意識形態，更不搞長臂管轄、經濟脅迫、單邊制裁，何談「系統性挑戰」？中方推動構建人類命運共同體，推進高質量共建「一帶一路」，提出全球發展倡議、全球安全倡議，為國際社會解決和平發展等重大問題提供了大量公共產品。中國的發展是全世界的機遇，不是任何人的挑戰。

北約峰會前夕 環球時報：挑釁中國不會交好運

北約秘書長重申中國崛起是挑戰 新戰略構想不會漏了這部分

責任編輯：蒯宇澄

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