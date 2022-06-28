多地對京滬放鬆防疫限制 上海赴三亞機票量增近1.5倍

隨著京滬疫情趨緩，多地對北京、上海這兩座一線城市防疫政策放鬆，釋放了旅遊和商務需求，多家在線旅遊平台數據顯示，上周六（25日）至周日多地機票、酒店等旅遊數據出現大幅回暖。

去哪兒數據顯示，上周六至周日，飛赴海南的客流量比前一周周末幾乎翻番，飛赴三亞的機票出票量增加了93%，飛赴海口的機票出票量增加了92%。而全國酒店預訂量超過了2019年同期。其中，上海——三亞出票量增加近1.5倍。

據澎湃新聞報道，海南延續火熱趨勢，攜程平台數據顯示，截至6月27日20時，海南搜索熱度比前一日繼續提升47%。在6月25日-6月26日周末中，前往三亞及海口的旅客，男性比例佔據六成以上，女性佔比不到四成，25歲-34歲旅客佔比最高，超過32%，近七成人均在3天以內預訂機票出發。

與此同時，6月27日，繼海南之後，四川也通報放鬆對上海多區、北京朝陽區等的疫情管控，攜程平台顯示，截至20點，6月27日成都進港航班搜索熱度對比上周同期提升26%，機票訂單漲幅顯著。同時，6月整體訂單量比5月同期提升近50%，北京、上海位列6月以來成都熱門客源地前十。

暑期旅遊市場復甦

報道指出，隨着各地陸續放開跨省游，暑期旅遊市場復甦之勢正如火如荼。

整體上看，去哪兒平台上周六至周日（25-26日）機票預訂量比前一周末增幅明顯。其中，增幅最高的熱門目的地城市前十名為：天津、廈門、鄭州、大連、烏魯木齊、三亞、海口、瀋陽、北京、南寧，其增幅均超過80%。其中，天津、廈門、鄭州、大連環比增幅超1倍。

從酒店預訂的情況來看，去哪兒大數據顯示，上周末全國酒店預訂量已經超過了2019年同期，全國旅遊迎來一個「拐點」。其中，長沙預訂量較2019年同期增幅達58%，海口增幅達29%，佛山增幅達20%，重慶增幅達19%，成都增幅達12%，三亞酒店預訂量也已基本恢復至2019年同期水平。

值得一提的是，自6月1日上海加速復工復產以來，上海進出港航班量增勢明顯。去哪兒大數據顯示，6月1日-6月26日，上海出發的航班中，目的地票量TOP10城市包括：長春、成都、哈爾濱、瀋陽、重慶、昆明、蘭州、三亞、大連、海口。同期，到達上海的航班中，始發地票量TOP10城市包括：成都、重慶、哈爾濱、瀋陽、深圳、昆明、長春、海口、大連、三亞。

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暑期檔帶動內地旅遊復甦 6月前半月酒店預訂量大增

責任編輯：袁瑋婧