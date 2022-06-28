Nike去年在華營收下滑13% 審慎看待中國市場前景

Nike 耐克（美：NKE）因新疆棉事件，遭到中國消費者抵制，去年第四季在大中華區收入下滑20%，全年在大中華區收入跌13%。Nike稱，對中國市場採取謹慎態度。

Nike過去一年在大中華地區處境艱難，2022財年全年，剔除匯率變動的影響，Nike大中華區全年營收75.47億美元，按年下滑13%。

2022財年第四季度，剔除匯率變動的影響，大中華區的銷售額下滑20%，北美地區收入下滑5%；歐洲、中東和非洲市場的收入增長20%，亞太和拉丁美洲的銷售額增長24%，部分抵消了北美和大中華區的下滑。

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在中國，大量未售出的庫存，以及貨運、物流成本上升，導致Nike第四財季的毛利率下滑0.8個百分點至45%，進而影響了耐克第四財季在華業績。

據彭博社報道，耐克的高管們在27日與分析師的電話會議上表示，公司仍將中國視作一個長期增長的市場，並將繼續在該地區投資。

耐克首席財務官Matt Friend表示，集團確實對大中華區採取了謹慎的態度，並在審視會影響公司第四季度表現的因素時，依然對中國市場前景保持謹慎。

Nike表示，公司在中國六成以上的業務受到100多個城市防疫措施的影響，其中央物流中心用了三周時間才恢復全部產能。

此前，供應商受疫情影響而停工導致的產能不足問題已得到緩解，但運輸受限導致在途庫存增加與交貨時間延長，仍然困擾著這一運動鞋服巨頭。上一財年，耐克的庫存按年增長了23%。

面臨運費和產品成本上漲，以及不得不打折甩賣那些因為供應混亂而遲來的季節性庫存，耐克對今年全年的毛利率做出悲觀預測。耐克還預測，剔除匯率變動的影響，2023財年的收入將在低雙位數區間增長。

Nike股價周一收跌2.13%，報收110.5美元。該股今年累計下跌34%。

責任編輯：蒯宇澄

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