陳芋汐衛冕世錦賽女子10米台金牌 全紅嬋三個10分摘銀

在匈牙利首都布達佩斯舉行的2022年世界游泳錦標賽，跳水項目女子10米台決賽中，中國選手陳芋汐、全紅嬋包攬冠亞軍，馬來西亞選手潘德莉拉（Pandelela Rinong Pamg）獲得銅牌。

16歲的陳芋汐，憑超穩定發揮，以總分417.25分成功衛冕，為中國跳水隊贏得本屆世錦賽第2面金牌。她也是繼伏明霞（1991珀斯、1994羅馬）之後，第二個能夠在世錦賽女子10米台項目上成功衛冕的選手。

陳芋汐表示，「兩次世錦賽冠軍感受完全不同。上次奪冠時，對世錦賽還沒有太多概念，經過世錦賽、奧運會大賽歷練後，更加理解這樣的金牌對我來說的意義。」

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在東京奧運一戰成名的全紅嬋，首次出戰世錦賽。她在前兩輪發揮出水準，第二跳更獲得兩個評判給予10分。第三跳，全紅嬋選擇了207C（向後翻騰3周半抱膝），這個預賽和半決賽時就出現失誤的動作，決賽依舊發揮得不夠理想，身體打開有點晚，入水濺起較大的水花，僅得到61.05分。

全紅嬋在餘下兩跳力追，即使第四跳再獲另一個10分仍無補於事，最終總得分416.95分，以0.3分之微僅負隊友陳芋汐，獲得一面銀牌。

全紅嬋坦言，感到實實在在的壓力。「感覺受到很多關注，現場氣氛特別熱烈。比賽中有那麼一瞬間想得有點兒多，第三跳以後就沒有分散注意力了。我覺得自己狀態很好，就是207C差一些，以後繼續努力練吧。」

全紅嬋和陳芋汐稍後將強強聯手，出戰女子雙人10米台賽事。

責任編輯：易燕丹

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