上海迪士尼樂園周四重開 遊客須持72小時內核酸陰性證明

上海迪士尼樂園周四（30日）恢復運營，主題樂園門票周三（29日）起重新發售。樂園將在恢復運營初期採取限流，所有遊客須持綠色「隨申碼」及72小時內核酸檢測陰性證明方可進入度假區的任一區域，僅持24小時內核酸採樣證明而無72小時內核酸檢測陰性證明的游客將不能進入度假區。

恢復運營初期將限流 現場售票亭繼續關閉

上海迪士尼度假區官網發布公告，根據疫情防控的要求，上海迪士尼樂園將在恢復運營初期採取限流，並進一步落實嚴格的健康和安全措施。在恢復運營初期，上海迪士尼樂園內大部分備受遊客喜愛的景點、遊樂項目、娛樂演出、商店及餐廳都將在限流的基礎上恢復運營。包括探險家獨木舟、奇想花園自拍點——與米奇見面、漫威英雄總部等一些體驗將保持暫時關閉。樂園也將採取各項運營措施以保持遊客間的社交距離。

此外，度假區的現場售票亭將繼續保持關閉，遊客可通過上海迪士尼度假區官方網站、App、官方微信公眾號、預訂服務中心以及各官方旅游合作伙伴渠道進行購買。

僅持24小時內採樣證明而無72小時內陰性證明 不能進

所有遊客，包括同行者中的每一位且無論年齡，都必須持有綠色「隨申碼」以及72小時內（從採樣時間起算）核酸檢測陰性證明方可進入上海迪士尼度假區的任一區域。游客在抵達度假區時必須接受體溫檢測；在度假區游玩期間，無論室內外，必須全程佩戴口罩（僅用餐時除外）。同時，須嚴格遵守社交距離要求，排隊、觀看室外演出或用餐時應與其他遊客保持安全距離。

公告還指出，根據政府部門對旅游景區的防疫要求，持有72小時內核酸檢測陰性證明是一項必須要求，因此僅持有24小時內核酸採樣證明而無72小時內核酸檢測陰性證明的遊客將不能進入度假區。 在進入上海迪士尼度假區時，所有遊客必須掃描「場所碼」並向現場演職人員出示綠碼，或者出示「隨申碼」由演職人員掃描核實有效信息。進入度假區的不同區域時，游客可能還需要掃描相關區域（包括但不限於餐廳、劇院等）的「場所碼」。

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另外，如要入住上海迪士尼樂園酒店，必須出示綠色「通信大數據行程卡（行程卡）」，並填寫《旅行信息登記表》。如果游客未能完成「場所碼」掃描、未能出示綠色「隨申碼」及72小時內核酸檢測陰性證明、未能出示綠色「行程卡」，或者在抵達上海迪士尼樂園酒店前14天來自或途經國內新冠肺炎疫情中高風險地區，將可能無法入住上海迪士尼樂園酒店。

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責任編輯：尹航

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