內地入境隔離時間縮短一半 衛健委官員透露有三大考量

內地發布第九版新冠肺炎防控方案，將入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」大幅縮短為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍今日在記者會上透露，對防控方案進行修訂主要基於三個方面的考慮，包括疫情形勢的變化、病毒變異的特點、前期的試點研究。

雷正龍指出，一是疫情形勢的變化。目前，新冠疫情仍在世界範圍內持續流行，今年以來全國本土疫情發生頻次明顯增多，疫情波及地區範圍比較廣，尤其是對長三角、珠三角地區，還有京津冀和邊境口岸城市等形成了衝擊，我國面臨「外防輸入，內防反彈」的壓力不斷加大，防控形勢更加嚴峻複雜。近一個月來，中國疫情防控總體形勢向穩趨好，陽性感染人數持續下降，有疫情的地區數量也在減少，為優化調整防控方案創造了窗口期。

二是研究發現病毒變異的特點。奧密克戎（Omicron）變異株已經成為中國境外輸入和本土疫情的優勢流行株。研究提示，奧密克戎變異株潛伏期短、病毒傳播能力更強、傳播速度更快，具有更強的免疫逃避能力，傳播的隱匿性強，給疫情防控工作帶來新的挑戰。

三是根據前期的試點研究。根據黨中央、國務院的決策部署，國務院聯防聯控機制綜合組在4-5月份之間，在大連、蘇州、寧波、廈門、青島、廣州和成都等7個城市開展了為期一個月的新冠疫情防控措施優化試點研究工作，取得了大量的科學依據。同時，結合各地的防控工作實踐，特別是上海、吉林等地大規模處理疫情的經驗教訓，還參照了世衛組織上半年發布的指南，所以對防控方案進行了修訂。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒強調，《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》是全面落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，針對Omicorn變異株的特點，因時因勢對疫情監測、風險人員的隔離管理、中高風險區劃定標準等進行了調整。新版防控方案是對防控工作的優化，絕不是放鬆防控，目標是更加科學精準。

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責任編輯：蒯宇澄

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