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夏日降溫荷包竟發愁！內地平價雪榚「消失」惹「眾怒」

社會熱點 16:11 2022/06/28

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夏日降溫荷包竟發愁！內地平價雪榚「消失」惹「眾怒」

夏日炎炎正好食雪榚解暑，惟若雪榚愈來愈貴就難免掃興。內地散裝雪榚或冰條以往都是幾元人民幣就有，但近年「網紅雪榚」、「文創雪榚」等潮流興起，十元以上，甚至數十元的高價雪榚漸成商店主打貨品，平價雪榚幾乎在貨架絕跡。一些商店更無標明價格，顧客費煞思量選了「其貌不揚」的雪榚去付款，才知道原來仍然大傷荷包，但又不好意思放回去，唯有硬着頭皮照付。內地網絡近日流傳不少對高價雪榚的控訴，和免被高價雪榚「暗殺」「攻略」，引起不少共鳴。

在內地，一支雪榚或冰條十元八塊已算是高價，但雪榚實際價格遠遠不只在這個水平。綜合內地傳媒報道，今年不管是實體超市便利店，還是在電商平台，單價在5元以下的雪榚都甚為罕見，15、20元左右的雪榚也是平常事，有些品牌售價更高達40、50元甚至以上。

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不少人都慨嘆，食一支雪榚的價格已足夠一頓飯錢，因為在內地叫個外賣一般也就是二十塊左右。

對於一些商店沒有為雪榚標價，但付款時覺得貴又不好意思放回去，有網民為此製作了免被高價雪榚「暗殺」攻略。

「攻略」有不少規條，包括避開所有「鐘薜高」（全部起碼十多元的高端品牌）雪榚，甚至是裝在印有鐘薜高標誌冰箱的所有雪榚；避開包裝上文字不懂怎麼讀，或包裝花巧的品牌；特殊形狀的雪榚不要碰；與影視人物或角色聯名的雪榚不要買；即使是同一品牌旗下類似產品，亦有一些是高價款需要注意......

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那麼，雪榚為何變得這麼貴，令人夏天想食雪榚也是擔心荷包呢？

或者應該說，平價雪榚為何會「消失」。銷售商和商店解釋，高價雪榚利潤肯定較高，愈便宜的利潤愈低，商家銷售動機就愈低，平價雪榚主要都是用來走銷量的。

據悉，一支平價雪榚生產成本就是幾毛錢，高端雪榚也就是幾元，連計冷鏈運輸成本可能就是6元左右，而銷售雪榚所得分配給商店的前台費用，通常在25%至40%之間，即是一支賣10元的雪榚，會有4元分給商店。

但是，雪榚價格高低往往並非由生產成本來定，而是由品牌定位決定。自身定位屬於高端的品牌售價需要更高，並會投入更多營銷成本。

換句話說，高價雪榚賣的其實不是雪榚本身，也不一定是更好品質，而是給消費者「我付得起錢」的「自我感覺良好」形象，針對的是時下年輕人追求潮流、不落人後、崇尚「輕奢」的心理。

分析認為，儘管雪榚並非必需品，如果有人願意花100元買一支雪榚，也沒有必要管制阻止，不過，高價雪榚應以良好品質和創新手段來升級產品，而非搶佔平價雪榚的市場，令消費者失去選擇。

專家亦建議，現時雪榚市場需要降溫，不能一直在拔高，否則就會使大部分生產雪榚的企業偏離市場正常價值，造成消費萎縮，並導致大家在價格虛高後繼續追高，扭曲市場價格，不利行業發展。

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