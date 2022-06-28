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繼小麥大蒜當首期後 南京有樓盤推「西瓜換房」 最高可抵10萬元

經濟脈搏 16:39 2022/06/28

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內地樓市低迷，繼河南有房企以「小麥換房」、「大蒜換房」做噱頭促銷賣樓後，南京又有樓盤推出「西瓜換房」活動，以高價收購西瓜抵扣首期。

據中新經緯報道，新城控股的新城·雲漾濱江項目推出「西瓜換房，最高抵10萬元」活動。在2022年6月28日至7月15日期間，房企以10元（人民幣，下同）一斤的價格收購西瓜以抵扣房款，每套房收購上限為10,000斤，最高可換作10萬元。

該樓盤的置業顧問表示，西瓜抵扣房款活動屬實，但具體如何操作還沒通知到他們。

據悉，新城雲漾濱江項目開發商為南京新城萬嘉房地產有限公司，樓盤位於江寧濱江新城中元路與錦文大道交匯處，開盤時間為2022年4月8日，最早交房日期為2023年3月31日。

小麥、大蒜换房被叫停

此前，河南商丘市民權縣和開封市杞縣，推出以高於市價收購小麥和大蒜抵扣首期的活動。但6月22日，上述兩個活動突然被叫停。

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《中國商報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，雖然活動被叫停，但房企不要氣餒。既然房企已借此事進行了一波宣傳，後續可借此做些其他工作，如從購房角度保障好農戶的購房權益，主動讓利給農戶，相信可以獲得較好的社會評價。

嚴躍進另指出，類似農產品換房的花式營銷終究不是主流的做法，其屬於個別房企的個別行為。從行業健康發展的角度看，需要多研究一些主流的、可持續的做法，真正讓穩樓市的政策工具發揮效應，提振房地產市場交易行情。

他建議地方政府發揮一定的作用。既然農民有可出售的小麥，也有一定的購房意願，地方政府就需要在這個過程中搭建更好的橋梁，既保障糧食交易的安全，也促進住房市場的活躍。

責任編輯：易燕丹

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