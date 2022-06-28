李克強：盡快把失業率降下來 以防發生衝擊道德底線的事

中國總理李克強表示，要以發展促就業，以就業保民生，盡快把失業率降下來，防止發生衝擊道德底線的事，確保不發生規模性返貧。

據中央廣播電視台今日（28日）新聞聯播，李克強周一考察民政部人力資源社會保障部並主持召開座談會。

李克強表示，就業穩是經濟運行在合理區間的重要標誌。當前穩經濟一攬子政策措施正加快落地見效，經濟總體有所恢復，但基礎還不穩固，穩就業任務依然繁重。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。穩經濟大盤政策很重要的是以保市場主體來穩就業。

他指，要推動經濟運行盡快回歸正常軌道，以發展促就業，以就業保民生，盡快把失業率降下來控制住；用改革的辦法拓展市場化社會化就業渠道，增加就業崗位，實現可持續。

李克強說，要加強動態監測，及時發現失業人員和去納入低保的對象，臨時遇困人員等，該擴圍的擴圍，應保盡保、應兜盡兜，防止發生衝擊道德底線的事兒，確保不發生規模性返貧。

就創業企業，李克強提到，普通人有上上智，要鼓勵更多人有敢闖敢創辦企業的勇氣，深入推進雙創，國家一視同仁支持包括民營企業、個體工商戶在內的各類所有制市場主體發展。職業培訓要適應市場需求，把中國人力資源豐富的優勢發揮出來。

據此前國家統計局公布數據，內地3月31個大城市城鎮調查失業率升至6&，創2018年1月該數據公布以來的最高水平；其中16-24歲人口調查失業率升至16%，為去年七月以來最高。

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責任編輯：袁瑋婧