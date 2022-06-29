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美國以支持俄軍方為由拉黑五中企 中方：沒提供軍事援助

國情動向 09:42 2022/06/29

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中美再就俄烏衝突展開角力。華府將5間中企列入貿易黑名單，理由是「涉嫌支持俄羅斯軍事和國防工業」。中使館據報回應指，中方未向有關衝突方提供軍事援助，將採取「必要措施」來保護中企的權益。

據路透社報道，拜登政府周二（28日）將5間中企列入貿易黑名單，理由是它們「涉嫌支持俄羅斯軍事和國防工業」。負責監督黑名單的商務部表示，上述公司在2月24日之前就已向俄方相關實體供應項目，並在俄烏衝突爆發之後「繼續履行與俄受制裁實體的供給合同」。

報道稱，美商務部還將來自俄羅斯、阿聯酋、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克和越南等國的另外31個實體添加到黑名單。這36間公司中，有25間在中國開展業務。

負責工業和安全的美商務部副部長艾倫·埃斯特維茲（Alan Estevez）在一份聲明中稱：「今天的行動向全球實體和個人發出了一個強有力的訊息，即如果他們尋求支持俄羅斯，美國也將與他們斷絕關係。」

另據環球網報道，中國駐美使館回應指，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。我們一直以來為勸和促談發揮著建設性作用，未向有關衝突方提供軍事援助。使館表示，中國與俄羅斯保持著正常的能源和經貿合作，中國企業的合法利益不應受到損害。美方根據國內法對他國實施單邊制裁和所謂「長臂管轄」，違反國際法和國際關係基本準則。中方對此一貫堅決反對。中方將採取必要措施維護本國企業的正當權益。

責任編輯：尹航

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