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中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府

國情動向 11:01 2022/06/29

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中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府

美國變本加厲打台灣牌遏制中國，圖謀將北約推到亞太，在地緣和軍事上製造台海緊張之餘，亦嘗試吸收台灣芯片產業，避免先進技術落入中國大陸手中。但分析認為，除了台積電創辦人張忠謀所指在美國生產芯片會貴一倍的問題，美國政府不能只着重最尖端的芯片，而應像中國大陸一樣能夠大量製造相對低端，但仍足夠先進適合軍民廣泛使用的普通芯片，方有望保持科技優勢。

Google前CEO施密特（Eric Schmidt）及《修昔底德陷阱》作者、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）近日聯合在《華爾街日報》撰文，表示中國大陸有望在2025年取代台灣，成為全球最大芯片產地。

兩人指出，中國大陸在半導體領域取得了重大進展。從1990年到2020年，中國大陸建造了32座芯片超級工廠，相比之下，全球其他地區只有24座。

中國大陸現已負責制造全球一半以上電路板，而這些電路板是芯片安裝進設備的必要組件。大陸還控制著芯片關鍵原材料供應鏈，生產了全球70%矽、80%鎢和97%鎵。

兩人稱，如果北京在芯片供應鏈方面持續佔有優勢，會在基礎技術方面取得美國無法匹敵的突破，例如為「深度學習」量身定制的芯片，這會改變社會，令自動駕駛、頂級疫苗等技術變成可能。

文章表示，中方使用了與佔據電信設備、光伏和電動汽車市場一樣的戰術去佔據芯片市場，華盛頓已意識到有必要阻止中國成功。拜登政府曾提出《美國創新與競爭法》，向芯片制造業投資500億美元，但國會討論良久最終沒有通過。即便通過，這個金額也不過是中國大陸投資額的三分之一。

文章又引用張忠謀講法，在東亞營運芯片廠的成本僅為美國的一半，美國就算能實施理想的政策，美國企業也不太可能超越台積電，故美國無法靠砸錢走出這一困境。

兩人認為，美國要想贏得這場芯片競賽，除了拜登提出的投資500億美元之外，還必須要實施以下三項政策。

首先，美國應下大力氣制造普通芯片。先進芯片對智能手機和筆記本電腦至關重要，但只佔全球芯片市場2%。英特爾和GlobalFoundries等美企擅長制造速度較慢的芯片，這些芯片會被安裝進從電視到坦克的所有產品。華府應簡化建廠手續和減稅來支持這些公司。

其次，美國應該利用其對台灣和南韓的政治影響力，說服台積電、三星與美國芯片設計師合作，並在美制造先進芯片。

第三，美國應該加強研發和制造之間的聯繫，大多數技術創新來自兩者的互動。《美國創新與競爭法》以激勵研發制造投資，在促進研發和制造互動方面有所進步。

兩人警告，美國在這場芯片競賽中正處於失敗邊緣。除非美國像二戰時那樣，舉全國之力研發科技，否則中國大陸很快就會主導芯片制造業，並在芯片的助力下，主導由此產生的前沿科技。

美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？

英國查中資公司收購芯片廠 外媒揭背後有美國遊說

美日擬聯手開發先進製程芯片 減少依賴台積電

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責任編輯：連兆鋒

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