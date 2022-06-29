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G7公報關注中國挑戰 重申關切台海籲和平解決兩岸爭端

國情動向 11:10 2022/06/29

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為期三天的七國集團（G7）峰會周二（28日）落幕。峰會除了討論最緊迫的俄烏問題外，另一個備受關注的焦點就是中國與日俱增的挑戰。G7發布的聯合公報，概述了在中國經濟政策和人權問題上抗衡中國的辦法。經統計，「中國」一詞史無前例出現在公報中14次，一年前的公報只有4次。

公報譴責了中國在東海和南中國海的強硬行動，敦促中國政府尊重人權和香港的自治權，並要求中國政府為終止俄羅斯對烏克蘭的入侵作出努力。

指商討集體應對 非市場化政策調戰

公報稱：「關於中國在全球經濟中的角色，我們正繼續商討集體應對辦法，且不局限於七國集團範圍，以應對扭曲全球經濟的非市場化政策和做法構成的挑戰。」

公報說，G7對東海和南中國海的局勢保持「嚴重關切」，「強烈反對任何單方面以武力或脅迫方式改變現狀、加劇緊張局勢的企圖」。G7領導人還對中國的人權狀況，包括西藏和新疆的強迫勞動，表示「嚴重關切」。

此外，繼去年G7公報首度提到台灣之後，G7領導人今年再次在公報中強調台灣海峽和平穩定重要性，鼓勵和平解決兩岸議題，並呼籲中國維護國際法義務。

公報也提到對華合作。G7國家認為，有必要與中國就諸如氣候變化、生物多樣性喪失、國際安全等共同全球挑戰進行合作，並呼籲中國敦促俄羅斯立即停止對烏克蘭發動的不合理、無端和非法的戰爭、無條件從烏克蘭撤軍。

據《華爾街日報》引述一位德國官員稱，德國最初反對採用更加強硬的對華口吻，但同意了最終的措辭，因為這份公報沒有將中國與俄羅斯同等看待。德國是今年的七國集團輪值主席國。

北約會議將登場 

白宮周二發布聲明說，拜登總統和其它G7國家元首會面，以「加強我們在經濟問題、網絡空間和量子以及其它21世紀挑戰方面的合作，包括中國對我們的工人、公司和國家安全構成的挑戰」。

白宮說，G7領導人承諾「以統一方式對抗中國的不公平經濟行為」。白宮還說，G7致力於在技術、貿易和創新方面推動能夠代表G7價值觀的標準，以和中國競爭。

此次峰會在德國結束後，G7的幾位領導人將前往馬德里參加北大西洋公約組織 (北約)的會議，預計會上也將討論西方與中國的戰略競爭議題。中國外交部早前敦促北約停止以意識形態劃線和挑動對抗，停止散佈針對中國的虛假信息和挑釁言論，不要試圖發起新冷戰和搞亂世界。

G7峰會提出基建倡議   外交部：反對抹黑「一帶一路」（第二版）

視中國為「系統性挑戰」？ 北約內部據報仍有分歧  京駁斥（第二版）

責任編輯：蒯宇澄

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