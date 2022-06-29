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教育部批准香港科技大學在廣州南沙設立分校 開展本科和碩博士教育

社會熱點 11:35 2022/06/29

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國家教育部依法批准正式設立香港科技大學（廣州）。該校是廣州大學和香港科技大學舉辦、具有法人資格的合作辦學機構，也是是第三所內地與香港合作大學。辦學地址位於廣州市南沙區，將開展本科和碩博士層次教育。

據教育部網站消息，香港科技大學（廣州）由廣東省人民政府依法進行管理，開展本科和碩博士層次教育，按照國家統一招生政策規定招收本科生，頒發香港科技大學（廣州）畢業證書、學士學位證書及香港科技大學學士學位證書；並依據有關規定實施香港科技大學碩士學位和博士學位教育，頒發香港科技大學碩士學位和博士學位證書。

學校首批開設人工智能、數據科學與大數據技術、智能製造工程等三個本科專業，以及先進材料、智能交通、微電子等15個碩博士專業。

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報道指，該校是教育部建設高水平示範性合作大學的有益嘗試，融合內地與香港優質教育資源，探索前沿交叉學科建設，創新人才培養模式，對於培養具有國際視野的創新型人才，推動中國高等教育綜合改革，促進內地與香港教育融合發展，服務粵港澳大灣區建設具有積極意義。

香港科技大學（廣州）是經教育部批准設立的第三所內地與香港合作大學，前兩所分別為2005年設立的北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院和2014年設立的香港中文大學（深圳）。此外，香港城市大學（東莞）近日也獲批籌備設立，待完成籌設工作後，可向教育部申請正式設立。

責任編輯：易燕丹

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