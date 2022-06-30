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樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）

經濟脈搏 17:50 2022/06/30

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各地出招救樓市。河南濟源鼓勵房地產開發企業對首付分期收取，但最長不宜超過一年。不過，該政策出台翌日似乎已被叫停，查詢濟源市房地產管理局官方微信號發現，上述政策已顯示「該內容已被發布者刪除」。

全國首提允許首付分期 或踩監管線

河南省濟源市人民政府辦公室周三（29日）印發《關於濟源市促進房地產平穩健康發展若干措施的通知》（簡稱《通知》）。在降低個人住房消費負擔方面，《通知》明確，居民購買首套房的首付比例降為20%，鼓勵房地產開發企業對首付分期收取，但最長不宜超過一年。這使得濟源市成為全國首提允許首付分期政策的城市。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進提到，濟源市政策最大的亮點是，濟源在全國首提允許首付分期政策。過去對於首付分期的規定，更多是房企資金內部進行的，某種程度上是走在了監管的邊緣線。而現在政府層面明確這一操作，實際上是擺正了首付分期的功能和角色。從吸引購房者入市的角度看，降低首付比例、允許「一人購房全家幫」、「首付分期」等做法，本身有可取之處，也是降低購房者入市成本的最直接有效做法，對於激活房地產市場行情也有積極的作用。

不過，據澎湃新聞，該通知已經被刪除。對於政策為何顯示刪除以及後續是否會出台新政，濟源市房地產管理局工作人員均表示：「不清楚」。

河南省濟源市發布的通知並指，擁有1套住房且已結清相應購房貸款現需改善居住條件，再次申請貸款購買普通商品住房的家庭，可享受首套房貸款政策。

同時，引導金融機構提高個人貸款額度、加快放款速度、降低貸款利率。個人房貸在2023年5月31日前，出現房貸斷供現象的，可以延期還本付息，最長可延期一年，銀行暫不申請法院對斷供房屋採取拍賣、變賣等處置措施；銀行已申請執行的，法院征得銀行同意後，暫不採取拍賣、變賣的處置措施。房貸斷供行為不納入個人征信範圍。

加大住房公積金貸款支持力度方面，《通知》顯示，非濟源籍外來務工人員在濟繳納住房公積金的，在濟源市行政區域內購買自住住房時，可以按照本市戶籍繳存職工同等條件和標準申請住房公積金貸款。

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繳存職工購買自住住房，無論是首套還是二套，其住房公積金貸款首付比例均按照20%執行，農村土地劃撥性質的自建房暫不計入家庭總房產套數。

此外，提高住房公積金貸款額度上限，單方最高可貸額度由25萬元（人民幣，下同）調整為35萬元，夫妻雙方最高可貸額度由40萬元調整為50萬元，在綜合考慮繳存賬戶餘額、繳存時間、還款能力、房屋總價款等因素的前提下，具體可貸額度仍然按照原有方式計算。

對房地產企業而言，《通知》提到，金融機構根據法律法規規定，按照風險可控、商業可持續的原則，採取並購貸款、支持並購債券融資、提供並購融資服務等措施，穩妥有序提供房地產並購金融支持。對流動資金周轉貸款到期後仍有融資需求的房地產開發企業，在2023年5月31日前貸款到期後，鼓勵金融機構採取「無還本續貸」模式，緩解企業還款壓力，節約融資成本。

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責任編輯：尹航

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