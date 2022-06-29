  • 33°C
香港時間 : 2022629日 (三) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

河南一地鼓勵房企分期收取首期 最長不宜超過一年

經濟脈搏 11:41 2022/06/29

分享：

分享：

各地出招救樓市。河南濟源鼓勵房地產開發企業對首付分期收取，但最長不宜超過一年。出現房貸斷供可延期還本付息，最長可延期一年。

河南省濟源市人民政府辦公室今日印發《關於濟源市促進房地產平穩健康發展若干措施的通知》（簡稱《通知》）。

在降低個人住房消費負擔方面，《通知》明確，居民購買首套房的首付比例降為20%，鼓勵房地產開發企業對首付分期收取，但最長不宜超過一年。擁有1套住房且已結清相應購房貸款現需改善居住條件，再次申請貸款購買普通商品住房的家庭，可享受首套房貸款政策。

同時，引導金融機構提高個人貸款額度、加快放款速度、降低貸款利率。個人房貸在2023年5月31日前，出現房貸斷供現象的，可以延期還本付息，最長可延期一年，銀行暫不申請法院對斷供房屋採取拍賣、變賣等處置措施；銀行已申請執行的，法院征得銀行同意後，暫不採取拍賣、變賣的處置措施。房貸斷供行為不納入個人征信範圍。

加大住房公積金貸款支持力度方面，《通知》顯示，非濟源籍外來務工人員在濟繳納住房公積金的，在濟源市行政區域內購買自住住房時，可以按照本市戶籍繳存職工同等條件和標準申請住房公積金貸款。

內房奇招賣樓 小麥大蒜抵首期 另現「首付5%、首年0月供」​​​​​​​

繳存職工購買自住住房，無論是首套還是二套，其住房公積金貸款首付比例均按照20%執行，農村土地劃撥性質的自建房暫不計入家庭總房產套數。

此外，提高住房公積金貸款額度上限，單方最高可貸額度由25萬元（人民幣，下同）調整為35萬元，夫妻雙方最高可貸額度由40萬元調整為50萬元，在綜合考慮繳存賬戶餘額、繳存時間、還款能力、房屋總價款等因素的前提下，具體可貸額度仍然按照原有方式計算。

對房地產企業而言，《通知》提到，金融機構根據法律法規規定，按照風險可控、商業可持續的原則，採取並購貸款、支持並購債券融資、提供並購融資服務等措施，穩妥有序提供房地產並購金融支持。對流動資金周轉貸款到期後仍有融資需求的房地產開發企業，在2023年5月31日前貸款到期後，鼓勵金融機構採取「無還本續貸」模式，緩解企業還款壓力，節約融資成本。

繼小麥大蒜當首期後 南京有樓盤推「西瓜換房」 最高可抵10萬元

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
內地物業 河南省 銀行

下一篇文章

繼小麥大蒜當首期後 南京有樓盤推「西瓜換房」 最高可抵10萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

能否實現今年GDP增長目標？發改委：有能力應對超預期變化
能否實現今年GDP增長目標？發改委：有能力應對超預期變化
繼小麥大蒜當首期後 南京有樓盤推「西瓜換房」 最高可抵10萬元
繼小麥大蒜當首期後 南京有樓盤推「西瓜換房」 最高可抵10萬元
多地對京滬放鬆防疫限制 上海赴三亞機票量增近1.5倍
多地對京滬放鬆防疫限制 上海赴三亞機票量增近1.5倍
Nike去年在華營收下滑13% 審慎看待中國市場前景
Nike去年在華營收下滑13% 審慎看待中國市場前景
內地13城實行「一人買樓全家幫」 子女購房可提取父母公積金
內地13城實行「一人買樓全家幫」 子女購房可提取父母公積金
美擬與越南等合力打擊非法捕漁 被指針對中國
美擬與越南等合力打擊非法捕漁 被指針對中國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款