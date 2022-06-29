內地多地出台激勵機制 治理「躺平式幹部」

浙江湖州、河南南陽等地出台幹部激勵機制，提出要打破思維定勢，不唯年齡、資歷、學歷、班子排序，不拘一格選用實幹爭先、實績突出的優秀幹部；同時發公告徵集線索，治理「躺平式幹部」。

據中新網報道，浙江湖州關於開展實幹爭先主題實踐的《意見》明確提到，將在幹部提拔上打破思維定勢，不唯年齡、資歷、學歷、班子排序，不拘一格選用實幹爭先、實績突出的優秀幹部。例如，「實績突出的市級部門副職，不分部門大小、資歷深淺，可直接提任重要部門正職」。

河南南陽近日也出台了一項幹部激勵機制。南陽本月14日發佈《領導幹部自薦制度實施辦法（試行）》，文件提到「為想幹事、會幹事、干成事、不出事、好共事的優秀幹部提供更廣闊的幹事創業舞台」。

按照文件規定，在自薦程序上，幹部可以向單位黨組織負責同志自薦，可以向市委組織部自薦，也可以直接向市委主要領導自薦。在自薦崗位上，幹部不需考慮市管崗位是否空缺，可根據自身優勢和特長，只要自認為能夠勝任且可以創全省、全國一流業績的，都可以大膽自薦。

河南平頂山市今年3月也出台文件明確，對能力出眾、實績明顯、作風優良的幹部，看準了就選、成熟了就用，堅決打破論資排輩、平衡照顧，真正讓吃苦者吃香、能幹者能上、有為者有位、優秀者優先。

征集 「躺平式幹部」問題線索

與此同時，在南陽公布幹部自薦制度的第二天，南陽市臥龍區就發佈了徵集全區各單位 「躺平式幹部」問題線索的公告。

「躺平式幹部」線索的徵集包括10個方面，例如，「工作得過且過，滿足於開會了事」「『表態』之後無『表現』，服務群眾靠『表演』」「平時不言不語，有事一問三不知」，等等。

線索徵集開始以來，南陽市臥龍區多個部門曬出了拒絕「躺平式幹部」公開承諾書，並公佈了監督電話。

湖州市新聞傳媒中心上周五（24日）推出專欄節目，聚焦市委、市政府中心工作和百姓關注的痛點難點，形成督促整改、考核問效的閉環式監督運行模式。

河南平頂山也要求，探索不擔當不作為幹部認定和組織調整機制，堅決調整不適宜擔任現職幹部，讓混日子、熬年頭、靠資歷的「退群」「出圈」，形成「調整一個，警示一批，教育一片」的強烈效應。

對於近期多地發佈的幹部激勵政策，中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家受訪時表示，當前，常態化疫情防控階段，各地復工復產，完成經濟社會發展目標，促進市場活力，提升民生水平的任務重、時間緊、挑戰多，對幹部幹事創業的能力素質要求更高，各地發展需要激發乾部隊伍鬥志，鼓舞幹勁。

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責任編輯：袁瑋婧