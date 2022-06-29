台陸委會稱金廈大橋有風險　國台辦：民進黨本性「逢陸必反」

最近台北市長柯文哲建議建造「金厦大橋」，指該計劃會比「小三通」更有效率。不過，陸委會認為金廈大橋可能會對台灣造成「國安問題」。對此，國台辦發言人馬曉光今日（29日）回應，廈門與金門通橋是順應兩岸民眾民生好事，但民進黨「逢陸必反」，再次暴露民進黨政治本性，有利兩岸關係改善與發展的事都反對。

指廈門與金門通橋是順應兩岸民眾民生好事

馬曉光指出，廈門、金門通橋是順應兩岸民眾民生訴求的好事，有利於金廈兩地共同發展、造福兩岸同胞。民進黨和某些政客「逢陸必反」，總會借機煽動兩岸對立，破壞兩岸關係，這種心態和做法不得人心。

馬曉光說，相信包括金門鄉親在內的廣大台灣同胞都希望金門成為兩岸交流合作的前沿，反對變成民進黨煽動兩岸對抗的工具。

至於陸委會提及「安全風險」。馬曉光表示，民進黨慣於以謊言對台灣民眾進行恐嚇欺騙，當年推動兩岸直接「三通」時，民進黨就大肆散布大陸「木馬屠城」、「客機背後是軍機」等荒唐可笑的言論。

馬曉光強調，上述事實證明，這都是不折不扣的政治謊言。今日面對金廈通橋的呼籲，民進黨又故技重施，「這再次說明只要有利於台灣民眾的事情，有利於兩岸關係改善和發展的事，他們都反對，這就是他們的政治本性。」

台方要求解禁石斑魚 國台辦：再有2批石斑驗出禁藥

此外，台灣農委會日前完成檢驗11個石斑魚養殖場，未有發現禁用藥物，希望大陸盡快解禁台灣石斑魚。馬曉光回應指，近期大陸又從2批台灣石斑魚中，驗出禁用藥物結晶紫，說明相關問題根本沒有解決，也注意到台灣有養殖戶出現「借牌」的情況，反映民進黨當局監管漏洞百出。

馬曉光反問兩岸經濟合作框架協議哪一條允許「以次充好」，認為是民進黨當局採取不負責任的態度。 強調民進黨當局如果不正視自身存在的問題並從源頭上加以解決，就無法保障島內漁民的切身利益。

責任編輯：蒯宇澄

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