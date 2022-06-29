深中通道中山大橋合龍 擬2024年通車兩地往來僅需半小時

粵港澳大灣區核心樞紐工程深中通道（連接深圳至中山）中山大橋周二（28日）正式合龍，為2024年如期建成通車奠定基礎。屆時，地處珠江口東岸的深圳與西岸的中山之間車程，將從原來的2小時大幅縮短至約半小時。

深中通道全長24公里，其中橋樑工程長約17.2公里，包括中山大橋、伶仃洋大橋、引橋等部分。而橫跨珠江口橫門東航道的中山大橋，是項目關鍵控制性工程之一，為主跨580米的雙塔斜拉橋，主塔高213.5米，由120根斜拉索連接主塔與橋面。

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合龍段鋼箱樑長10米、寬46米，重233噸。施工人員操作4台橋面吊機將鋼箱樑抬吊至設計標高，隨後經數小時的線形調整、焊接等工序，與左右兩側已架設樑段焊接連成整體。隨著鋼箱樑面板上最後一條焊縫完成焊接，標誌中山大橋成功合龍，接下來將轉入路面及附屬設施施工階段。

中山大橋地處珠江入海口，常年炎熱、潮濕、高鹽霧，易受颱風等天氣影響。複雜的地質及氣候條件、大跨度的結構，對大橋鋼箱樑提出更高要求。

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對此，深中通道管理中心橋梁工程管理部部長姚志安表示，項目研發打造了國內國首條大型鋼結構智能製造生產線，極大提高箱梁質量的穩定性和生產效率。同時，還創新採用組焊一體化及全熔透焊接技術，攻克了正交異性鋼橋面板抗疲勞世界性難題，大幅度提高鋼橋面板的耐久性。

目前，深中通道正穩步推進建設，2022年度投資計劃完成率超50%。同時，中山大橋將進入路面及附屬設施施工階段；伶仃洋大橋正進行主纜索股架設及上部結構施工；東、西人工島有序推進建設；海底沉管隧道已累計完成26個管節安裝，正向最後1000米發起攻堅衝刺。

責任編輯：易燕丹

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