廣東發布緊急通知：即日起入境人員隔離調整至「7+3」

廣東省衛健委發布緊急通知，即日起對密切接觸者、入境人員實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施。

廣東省新冠肺炎防控指揮辦疫情防控組今日發布關於調整集中隔離管理措施的緊急通知，表示為貫徹落實國務院聯防聯控機制綜合組《關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》，即時調整密切接觸者、入境人員的隔離管理期限和方式。

即日起對密切接觸者、入境人員實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施，在集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5、7天和居家健康監測第3天各開展一次口咽拭子核酸檢測。

通知亦要求，做好解除集中隔離前核酸檢測。及時安排在管符合條件人員解除集中隔離。對集中隔離管理及健康監測已滿10天，且核酸檢測結果為陰性的人員，即時解除集中隔離，恢復正常生活；對集中隔離管理滿7天但不足10天，且核酸檢測結果為陰性的人員，可解除集中隔離，返回社區後繼續完成1-3天居家健康監測。做好解除集中隔離前準備工作。

通知要求，各地收到通知後，要立即按要求調整相關防控措施，規範開展密切接觸者、入境人員等風險人員隔離管理，堅決防止層層加碼現象。各地要嚴格按照國務院聯防聯控機制「九不准」要求，加強監督檢查，發現不符合現行政策措施的要及時糾正、立行立改。

昨日（28日），國家衛健委發布第九版新冠疫情防控方案。其中明確要求將密接及入境人員「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整至「7+3」。

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責任編輯：袁瑋婧