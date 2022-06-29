習近平武漢考察談防疫：寧可暫影響一點經濟 「躺平」後果不堪設想

國家主席習近平28日在湖北省武漢市考察時強調，實施動態清零政策，是黨中央從黨的性質宗旨出發、從中國國情出發確定的，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子。「如果算總賬，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。」

指中國防疫措施效果最好

28日下午，習近平在武漢的企業和社區調研。在企業調研時，習近平表示，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。我們必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，深入實施創新驅動發展戰略，把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強上取得更大進展，不斷提升我國發展獨立性、自主性、安全性，催生更多新技術新產業，開辟經濟發展的新領域新賽道，形成國際競爭新優勢。

社區調研時，習近平說，2020年武漢保衛戰勝利以來，武漢這兩年又遇到了多次聚集性疫情，但很快控制住了，沒有發生大的反彈。武漢市常態化疫情防控工作做得是好的，經驗值得總結。實踐證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、有效的，必須毫不動搖堅持。

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習近平：若搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策 後果不堪設想

習近平強調，新冠肺炎疫情是一場大考。我們堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健康。

他續指，我國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。我們實施動態清零政策，是黨中央從黨的性質宗旨出發、從我國國情出發確定的，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子。如果算總賬，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。我們有中國共產黨領導，有社區這個重要基層基礎，有能力也有實力實行動態清零政策，直至取得最後勝利。

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談及當前中國疫情現狀，習近平指出，當前，疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大。我們有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年我國經濟發展達到較好水平。

責任編輯：李冰琪

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