滬指收跌1.4%失守3400點 創指跌逾2.5%

A股三大指數午後持續走低，滬指收跌1.4%，失守3400點。創指、深成指齊跌逾2%。兩市成交連續第五個交易日破萬億，北向資金大幅流出，汽車板塊集體調整，地產股逆市走強。

滬指全日低開低走，弱勢震盪，截至收市，滬指跌1.4%，報3361點；深成指跌2.2%，報12696點；創指跌2.53%，報2768點。

兩市合計成交放量至13162億元（人民幣，下同），其中滬市成交5613億元。北向資金全天淨賣出16.83億元，其中，滬股通淨流入15萬，深股通淨流出16.83億元。

人民銀行今日公布，為維護半年末流動性平穩，進行1000億元7天期逆回購，淨投放900億元，四個交易日以來人行累計放水3300億元。

國務院總理李克強昨日到民政部、人社部考察，並主持召開座談會。他強調，要以更強責任擔當推動經濟加快恢復發展，保市場主體，穩住就業基本盤，切實保障民生。李克強提到，要盡快把失業率降下來、控制住，他又指出受疫情、災情等影響，現在困難群眾增多，要及時保障失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，「防止發生衝擊道德底線的事」，「確保不發生規模性返貧」。

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責任編輯：蒯宇澄

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