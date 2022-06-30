內地放寬居民出行 行程碼取消「星號」標記 吳尊友這樣解讀

據中國工業和信息化部昨日（29日）消息，即日起取消通信行程卡（行程碼）「星號」標記。消息一出立刻等上微博熱搜首位，此次「摘星」意味著，內地逐步放寬居民出行。該消息發布後，去哪兒平台數據顯示，半小時內火車票搜索量上漲1.5倍。

（新增吳尊友解讀）

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今日（30日）認為，取消「星號」標記，是對《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》主要措施的落實。對於促進人員流動、活躍經濟發展，將起到積極推動作用。也不再為那些可能出現的過度防疫，甚至讓防疫「壓倒一切」的做法，提供任何藉口。

防止過度防疫 「星號」標記與隔離無關

吳尊友解讀稱，通信行程卡的「星號」標記，表示智能手機用戶此前14天內，到訪過當時存在中風險或高風險地區的某個城市或某些城市，並不表示用戶實際到訪過這些中高風險地區。標記僅作為出行提示，不關聯用戶個人的健康狀況。

通信行程卡的「星號」，為最大限度地把可能有感染風險的人員納入防控視野，特別是在疫情嚴峻複雜的特殊時期，發揮了一定的作用。

他指，「星號」標記與隔離是兩個不同的概念，兩者之間沒有必然的聯繫。在基層個別地方，有可能出現防控措施層層加碼的現象，把那些有「星號」標記的人，也都採取了隔離措施。這種做法是錯誤的，不符合科學防控、精準施策精神。如果有這種情景的地方，在「星號」標記取消後，這類錯誤做法也應該相應終止。

他又表示，取消「星號」標記，不會因此造成新冠傳播風險的增加。「星號」標記僅僅提示某人來自有高風險區或中風險區的城市，並沒有與具體的高風險區或中風險區直接掛鉤，即不能反映「星號」標記者的實際風險高低。隨著科學防控、精準施策的不斷完善，對於高風險區/中風險區的劃分和防控管理要求更加精細化、精準化，通信行程卡「星號」標記的提示作用，在新防控策略的具體實施中的難以發揮作用。

早前新華社曾有報道解釋行程碼「帶星」：雖然帶星號的行程碼基本上不會影響出行，但仍鼓勵盡量減少不必要的出行。確有必要外出，需提前向目的地了解當地疫情防控要求，配合當地相關工作安排。

▲ 圖為帶星行程碼

責任編輯：李冰琪、蒯宇澄