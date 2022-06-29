中國縮短檢疫時間 惟分析料提振經濟作用有限

內地將入境旅客隔離時間縮短一半至七天，並實施三天的居家隔離監測，彭博社報導，大多數經濟學家認為，該舉措增加了市場人氣，但除非採取更大力度的措施，否則這一變動可能對提振經濟的作用不大。

經濟學家們表示，雖然修訂的方案表明中國正在採取更實際的方法，來執行其動態清零政策，但目前預計這一戰略在短期內結束還為時過早。中國政府今年5.5%左右的增長目標仍然是一個重大挑戰。

標準普爾亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）：

這些措施應該會改善市場情緒。雖然只是一小步，但它們表明政府希望整體的防控政策作出變動。但這些措施不會實質性改變中國對新冠疫情的總體立場。事實上，只要「動態清零」仍然是總體指導原則，新的疫情暴發就會給經濟帶來嚴重風險。

不過他補充說，這一新消息降低了標普當前預測的下行風險。其預計中國2022年的經濟增長率為3.3%，低於彭博社調查經濟學家預測的4.1%的中值。

渣打銀行大中華區和北亞區首席經濟學家丁爽

寬鬆政策代表著對那些不必要或過度措施的調整，這對生產和消費肯定有積極影響。規則的改變不僅僅意味著隔離時間的縮短，它標誌著整體心態的放鬆。

然而，渣打銀行並沒有修改其對中國今年經濟增長4.1%的預測，因為這一估計已經考慮到了疫情防控的逐步放鬆。

澳新銀行集團高級經濟學家王蕊

規則的改變出乎我們的意料。市場上的大多數人曾預計，只有在中共二十大之後才會放鬆政策。 這表明政府的政策不是剛性的，它會根據實際情況進行調整。

王蕊說，她還沒有改變對中國全年經濟增長5%的預期。她說：「我們必須等待，看看6月的情況如何，以及整個第二季度的情況如何。」她指出，需要在6月實現「非常強勁」的反彈，才能抵消4月和5月的經濟損失。

荷蘭國際集團中華區首席經濟學家彭藹嬈

這有助於實現5.5%的增長目標，但不能僅僅因為放鬆疫情限制就能實現目標。為此，中國仍需要大量基礎設施投資。

她說，這個信號對餐飲業來說「肯定是非常積極的」，對其他領域也會有幫助，比如暑假旅遊。她補充說，更短的隔離時間也會帶來更多的餐廳流量。

摩根士丹利經濟學家邢自強等

摩根士丹利經濟學家在6月29日的一份報告中寫道：「兩年多來，中國的國際旅行限制首次放鬆，標誌著中國對新冠疫情的信條發生了重大轉變，增加了我們對中國在今年過年之前擺脫清零政策的信心。」他們預計中國第三季度GDP按年增幅將回升至2.7%，第四季度按年增幅為4.7%。

他們補充說：「雖然這是放鬆疫情防控的一小步，但這是對防控路徑方向的信心的一大步。」

高盛集團經濟學家閃輝等

高盛經濟學家們6月29日寫道：「如果新的指導方針在未來幾個月裡被證明在遏制新冠疫情方面表現良好，取消額外的限制和標準化做法可能會降低清零的經濟成本，促進服務業的進一步復甦，為勞動力市場提供更多支持，並鼓勵跨地區/邊境旅客流動，儘管目前難以衡量其影響規模。」

不過，他們補充說，奧密克戎變體的傳播能力存在一些不確定性，因為「如果未來出現更大規模的疫情，新的指南可能也會增加收緊限制的風險」。他們補充說，清零政策在明年3月之前不太可能發生任何「實質性變化」。

高盛經濟學家說，有關中國最高領導人出訪外國或中國是否計劃線下舉辦全球活動的消息，可能有助於追踪政策的潛在轉變。​

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責任編輯：蒯宇澄

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