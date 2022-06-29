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美記者曬「中美學校午餐對比圖」：上海大勝紐約 

社會熱點 17:02 2022/06/29

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紐約市學生和家長日前集體抱怨學校午餐太差、吃不飽，市長亞當斯（Eric Adams）回答，「（你們）只是沒習慣健康食物」。面對這番說辭，美國一名獨立記者丹尼·海豐（Danny Haiphong），在個人社交平台曬出一張紐約和上海學生的午餐對比圖，引發廣泛討論。

觀察者網報導，丹尼發佈的午餐對比圖中，上海學生的午餐有魚香肉絲、番茄炒蛋、青菜炒豆皮，一份米飯，無論是菜還是米飯，量都非常足；紐約學生的午餐則是一顆橘子、一小堆花菜及一個切開的麵包，中間夾著一塊肉。以麵包的大小對比來看，這個餐盤並不大，看起來空蕩蕩沒有多少食物。

據了解，紐約學生午餐的圖片出自一位美國網民，且是相對豐富的一餐。該網民在4個月內，多次發布紐約皇后區某學校的午餐。這些午餐共同特點是：量太少。他呼籲，「紐約人應該關注不健康食物對人身體造成的損害」。

對於中美學生午餐的差距頗大，不少美國網友並不意外，紛紛表示「芝加哥也是這樣」、「我孩子在洛杉磯讀書，上周有一天他們的午餐是一個蘋果和一包生菜」、「這個水平是比較普遍的了，美國的食物真的是跟哪裡比都能輸」。在看了上海學生的餐盤後，美國網民更直言「好想吃」。

有網民分析，這就是讓大企業去管理學校的問題。對企業來說，利益永遠是第一位，所以只好節約成本，這就是「資本主義和社會主義市場經濟的差別」。

還有網民結合實事吐槽，「現在美國納稅人的錢換來的就是各種戰爭武器，學生根本不在政府的考慮範圍內」。

中國網民則一臉驕傲，稱「上海這個午餐水平算差的，全國比這好的地方太多了」；更有人直接「點菜」，表示「應該把炒青菜旁邊的那個菜換成一個純葷菜，比如紅燒肉排骨，對於盒飯來說就更完美了。」

責任編輯：易燕丹

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