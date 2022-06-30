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北約首將中國列為戰略重點 外交部：堅決反對（第二版）

國情動向 16:37 2022/06/30

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北大西洋公約組織29日通過新的第8版戰略概念，首次把中國列為戰略重點之一，指中國試圖顛覆基於規則的國際秩序，其脅迫政策和擴張對北約的安全、利益構成挑戰，各成員國將合作應對。

中國駐歐盟使團表示堅決反對，要求北約停止散布虛假信息和挑釁言論，稱將堅決回擊侵犯中方利益的行徑。

外交部發言人趙立堅表示，北約所謂的新戰略概念文件，罔顧事實，顛倒黑白，頑固堅持對華系統性挑戰的錯誤定位，抹黑中國對外政策，對中國正常的軍事發展和國防政策說三道四，鼓動對抗對立，充滿冷戰思維和意識形態偏見。中方對此嚴重關切、堅決反對。

＊更新中國外交部回應

本次是自2010年里斯本峰會後，北約時隔12年再度更新戰略概念，新概念計畫書也描述了北約各成員國當前面對的戰略環境，並重申其共同防禦主要目標。

新戰略概念涉中國的篇幅不少，在「戰略環境」章節中指，中國表現的野心與脅迫政策挑戰北約利益、安全與價值。其採取廣泛政治、經濟與軍事工具，以增加其全球足跡並發揮力量，並保持其戰略、企圖及軍事擴張的不透明，同時還指中國企圖控制關鍵技術、重要基建，以及戰略物資與供應鏈。

另外，新戰略概念又指中國極力顛覆基於規則的國際秩序，並指中俄的戰略夥伴關係以及兩國削弱國際秩序的日增企圖，與北約價值與利益相違。

美國國務卿布林肯在一個公開論壇上指，首次將中國加入戰略概念是反映成員國的關切，並非尋求衝突，但若北京試圖挑戰國際秩序，北約會挺身而出。他又指，美中關係是最為複雜及重要的關係，在某方面顯然有競爭性，美國致力確保公平競爭，但北京正試圖破壞美方堅持和協助建立基於規則的國際秩序。

中方：將有力回擊侵犯中國利益的行徑

趙立堅回應指出，全世界人民都清楚中國和平發展的大好機遇，這根本不是北約臆想出來的系統性挑戰。相比而言，北約才是世界和平穩定的系統性挑戰。北約宣稱自己是區域性、防禦性組織，實際上卻不斷地突破地域和領域，到處發動戰爭，殺害無辜平民，北約雙手沾滿了世界人民的鮮血。中國人民也不會忘記23年前以美國為首的北約轟炸中國使館的罪行，現在北約又把觸角伸向亞太，妄圖輸出冷戰思維，複製陣營對抗。強調任何損害本地區和平穩定，破壞本地區團結合作的行徑，都將遭到中國人民和亞太國家人民的共同反對，注定不會得逞。

趙立堅強調，渲染炒作所謂中國威脅完全是徒勞的。北約應該立即停止針對中方的無端指責和挑釁言論，放棄冷戰思維、零和博弈的過時理念，放棄迷信軍事武力，謀求絕對安全的錯誤做法，放棄搞亂歐洲、搞亂亞太的危險行徑，他們應該做的是為歐洲和世界安全穩定做些好事。

中國駐歐盟使團發言人早前批評，北約所謂戰略概念文件充斥冷戰思維和意識形態偏見，肆意攻擊抹黑中國，中方對此堅決反對。北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，冷戰結束後30年仍未改變製造敵人、搞陣營對抗的思維和做法。北約戰略概念文件聲稱別國帶來挑戰，恰恰是北約自己在世界各地製造麻煩。

發言人又指，既然北約已將中國定位為「制度性挑戰」，那中國也不得不高度關注，統籌應對。對侵犯中國利益的行徑，中方會堅決有力回擊。

責任編輯：陳建錫

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