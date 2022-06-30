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北約首將中國列為戰略重點 歐盟使團：將堅決回擊

國情動向 10:47 2022/06/30

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北大西洋公約組織29日通過新的第8版戰略概念，首次把中國列為戰略重點之一，指中國試圖顛覆基於規則的國際秩序，其脅迫政策和擴張對北約的安全、利益構成挑戰，各成員國將合作應對。中國駐歐盟使團表示堅決反對，要求北約停止散布虛假信息和挑釁言論，稱將堅決回擊侵犯中方利益的行徑。

＊更新中國駐歐使團回應

本次是自2010年里斯本峰會後，北約時隔12年再度更新戰略概念，新概念計畫書也描述了北約各成員國當前面對的戰略環境，並重申其共同防禦主要目標。

新戰略概念涉中國的篇幅不少，在「戰略環境」章節中指，中國表現的野心與脅迫政策挑戰北約利益、安全與價值。其採取廣泛政治、經濟與軍事工具，以增加其全球足跡並發揮力量，並保持其戰略、企圖及軍事擴張的不透明，同時還指中國企圖控制關鍵技術、重要基建，以及戰略物資與供應鏈。

另外，新戰略概念又指中國極力顛覆基於規則的國際秩序，並指中俄的戰略夥伴關係以及兩國削弱國際秩序的日增企圖，與北約價值與利益相違。

美國國務卿布林肯在一個公開論壇上指，首次將中國加入戰略概念是反映成員國的關切，並非尋求衝突，但若北京試圖挑戰國際秩序，北約會挺身而出。他又指，美中關係是最為複雜及重要的關係，在某方面顯然有競爭性，美國致力確保公平競爭，但北京正試圖破壞美方堅持和協助建立基於規則的國際秩序。

中方：將有力回擊侵犯中國利益的行徑

中國駐歐盟使團發言人批評，北約所謂戰略概念文件充斥冷戰思維和意識形態偏見，肆意攻擊抹黑中國，中方對此堅決反對。北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，冷戰結束後30年仍未改變製造敵人、搞陣營對抗的思維和做法。北約戰略概念文件聲稱別國帶來挑戰，恰恰是北約自己在世界各地製造麻煩。

北約聲稱是防禦性組織、捍衛基於規則的國際秩序，卻肆意繞過聯合國安理會，對主權國家發動戰爭，導致大量平民喪生。北約聲稱防區不會突破北大西洋，近年來卻試圖把在歐洲搞集團對抗的套路複製到亞太。中國奉行獨立自主的和平外交政策，從未主動挑起戰爭，從未侵略過別國一寸土地。

發言人又指，敦促北約停止以意識形態劃線挑動對抗，放棄冷戰思維、零和博弈的做法，停止散布針對中方的虛假信息和挑釁言論，並表示既然北約已將中國定位為「制度性挑戰」，那中國也不得不高度關注，統籌應對。對侵犯中國利益的行徑，中方會堅決有力回擊。

責任編輯：陳建錫

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