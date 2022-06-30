北約首次將中國列為戰略重點之一

北約29日通過新的第8版戰略概念，首次把中國列為戰略重點之一，並指北京的脅迫政策安全，並與俄羅斯企圖顛覆國際秩序，成員國將合作應對中國挑戰。

本次是自2010年里斯本峰會後，北約時隔12年再度更新戰略概念，新概念計畫書也描述了北約各成員國當前面對的戰略環境，並重申其共同防禦主要目標。

新戰略概念涉中國的篇幅不少，在「戰略環境」章節中指，中國表現的野心與脅迫政策挑戰了北約利益、安全與價值。其採取廣泛政治、經濟與軍事工具，以增加其全球足跡並發揮力量，同時保持其戰略、企圖及軍事擴張的不透明。其中又批評中國企圖控制關鍵技術、重要基建，以及戰略物資與供應鏈。

另外，新戰略概念又指中國極力顛覆基於法規的國際秩序，並指中俄的戰略夥伴關係以及兩國削弱國際秩序的日增企圖，與北約價值與利益相違。

美國國務卿布林肯在一個公開論壇上指，首次將中國加入戰略概念是反映成員國的關切，並非尋求衝突，但若北京試圖挑戰國際秩序，北約會挺身而出。他又指，美中關係是最為複雜及重要的關係，在某方面顯然有競爭性，美國致力確保公平競爭，但北京正試圖破壞美方堅持和協助建立基於規則的國際秩序。

中國外交部此前批評北約是冷戰產物，與時代發展潮流背道而馳，試圖將歐洲集團對抗的套路複製到亞太，必將引發亞太國家和國際社會的警惕。中方敦促北約停止以意識形態劃線和挑動對抗，停止散佈針對中方的虛假信息和挑釁言論，不要試圖發起一場新冷戰，不要再搞亂亞太、搞亂世界。

責任編輯：陳建錫