內地6月官方製造業、非製造業PMI回升 重返榮枯線上方

疫情影響消退疊加 穩經濟政策落地 ，內地6月份官方製造業、非製造業PMI雙雙重返榮枯線上方。製造業PMI為50.2，按月回升0.6個百分點，低於預期；非製造業PMI為54.7，大幅反彈6.9個百分點，遠勝預期。綜合PMI為54.1，回升5.7個百分點。官方指 經濟整體恢復加快， 穩經濟一攬子政策需進一步細化落實。

製造業景氣面擴大，企業盈利仍受擠壓

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，製造業PMI連續三個月收縮後回升， 調查的21 個行業中，13 個行業 位於擴張區間 。產需恢復加快，前期受抑制的產需加快釋放，生產指數和新訂單指數為52.8%和50.4%，高於上月3.1和2.2個百分點。大型、中型企業PMI升至擴張區間，小型企業景氣水平回升。

從行業情況看，汽車、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等行業兩個指數均高於54.0%，產需恢復快於製造業總體。同時，物流保通保暢等政策措施顯效發力，供應商配送時間指數為51.3% ，高於上月7.2個百分點，供應商交貨時間較上月明顯加快，有效保障企業生產運行。

另外，企業預期有所改善，生產經營活動預期指數為55.2%，高於上月1.3個百分點，升至近三個月高點，企業信心繼續回升。

趙又指，雖然製造業延續恢復，但仍有49.3%企業反映訂單不足，市場需求偏弱依然是主要問題。出廠價格指數降至46.3%，連續兩個月位於收縮區間，部分企業盈利空間受到一定程度擠壓，經營壓力較大。

非製造業商務活動大幅回升， 企業對前景樂觀

非製造業PMI連續兩個月明顯回升，服務業景氣恢復至擴張區間，調查的21個行業中，位於擴張區間的由上月6個增加至19個，服務業景氣面明顯擴大。前期受疫情衝擊嚴重的行業商務活動指數均有所回升，鐵路運輸、航空運輸等行業高於65.0%，業務總量連續兩個月按月增長；道路運輸、住宿、餐飲、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業升至榮枯線以上，業務總量由降轉升。 建築業升至較高景氣區間， 建築業商務活動指數為 56.6% ，高於上月 4.4 個百分點。

從市場需求和預期看，新訂單指數和業務活動預期指數分別為53.7%和61.0%，高於上月10.0和5.8個百分點，表明隨著疫情影響減弱，服務業市場需求有所回暖，企業信心逐步恢復。 建築業升至較高景氣區間。

綜合PMI產出指數繼續回升

趙又指， 綜合PMI高於上月5.7個百分點，表明國內企業生產經營總體呈現恢復性擴張，構成綜合指數的製造業生產指數、非製造業商務活動指數分別為52.8%和54.7% 。數據反映出企業生產經營狀況與5月份相比發生明顯積極變化，但當前國內外經濟環境依然存在諸多不確定因素，需進一步細化落實穩經濟一攬子政策措施，積極擴大有效需求，鞏固經濟恢復發展勢頭。

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責任編輯：陳建錫