【中國樓市】房企促銷自救面臨尷尬：至少22城發布樓市限跌令

據澎湃新聞，不完全統計，去年下半年以來，已有至少22城發布政策或引導房企不得隨意降價銷售。但同時，也有聲音指出，當前房企在自救過程中面臨重重困難，限價政策使得企業無法根據市場實際情況降價促銷，無法通過快速銷售以回款自救，形成了進退兩難的不利局面。

據統計，去年下半年以來，至少包括山東菏澤、湖南岳陽、雲南昆明、河北唐山、遼寧瀋陽、江蘇江陰、湖南株洲、河北張家口、湖北鄂州 、江蘇徐州 、江蘇泰州、安徽安慶、浙江湖州、湖南永州、湖北孝感、江蘇揚中、江蘇南通、山東聊城、廣東惠州、湖南張家界、陝西漢中、福建平潭綜合實驗區等22個地方發布政策或引導房企不得隨意降價銷售。

房企各出奇招 瓜果蔬菜抵扣首付

以最新發布政策的福建平潭綜合實驗區為例，當地文件提到，各房地產開發企業在銷售商品住房時，實際銷售價格不得超出備案價格上下幅度的15%，在辦理價格備案時，須同時在商品住房價格備案表上進行承諾，對超出規定幅度的，不予辦理網簽、備案。

此外，多地發布政策或引導房企不得隨意降價銷售。部分城市明確商品住房銷售的實際成交價格不得高於備案價格，也不得低於備案價格的一定幅度。也有房企因部分房源銷售價格明顯低於備案價，未按政府備案價格要求銷售商品房，被相關部門暫停網簽責令限期整改。

在限價管控的情況下，有聲音指出，「一刀切」式的限價管控使得房企陷入進退兩難的尷尬局面。

而在銷售去化壓力下，部分房企也各出奇招，助力樓盤銷售。以近期熱議的「小麥換房」、「大蒜換房」、「西瓜換房」等為例，多家房企嘗試通過瓜果、蔬菜、糧食等來抵扣首付從而吸引當地購房者，來加速去庫存，加強銷售回款。

房企盼銷售回暖 加速項目資金回款

諸葛找房數據研究中心分析師關榮雪認為，花式促銷是地方結合自身現存問題尋找到的新的提升樓市活力的方式，也是房企探索出的提升銷售業績的新方式，而且往往樣式較為新穎，區別於前期常規的放鬆政策，能夠在一定程度上避免購房群體疲態情緒，同時也從側面反映出房企對於銷售狀態回暖的迫切性較高，另外，由於各地限跌令等監管政策猶存，直接降價或大幅降價以吸引購房者的途徑走不通，因此，房企另闢蹊徑，推出各式花式促銷以提升購房情緒，加速項目資金回款。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則認為，無論是小麥換房、大蒜換房還是西瓜換房，本質上是想挖掘農民的購買潛力，通過糧食瓜果換房來降低購房成本，激發合理的住房消費需求。嚴躍進認為，愛心助農是好事，但如果房企打著愛心助農的旗號變相逃過監管政策，這樣的做法就不可取。目前部分地區執行限價，後續若房企借一些營銷，出現變相迴避限價的做法，這是當前各地在營銷市場過程中需要注意的風險和問題。

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責任編輯：蒯宇澄

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