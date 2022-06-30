皮尤調查：歐美及亞洲19國國民 近七成對中國看法負面

美國皮尤研究中心（PRC）進行一項19國國民對中國看法的民調，近七成持負面看法，以美、日、澳等國最明顯，中國的人權、軍力是受訪者較擔憂的問題。

該 民調訪問了來自美國、加拿大、德國、意大利、荷蘭、英國、日本、馬來西亞、新加坡、韓國、匈牙利、波蘭、以色列等19個國家，逾2.4萬名成年人。結果顯示，平均68%人看法負面，且許多國家維持或接近歷史新高，日、澳、瑞典、美、韓的比率均超過八成，分別為87%、86%、83%、82%與80%。

新加坡、馬來西亞與以色列受訪者則較正面看待，負面看法的比重都未過半。比利時是受訪國家中，唯一負面看法較去年下降的國家，從67%降至61%。

其中，79%受訪者認為中國人權問題嚴重，47%認為非常嚴重；對中國軍事力量感到憂心的則有72%，位於中國鄰近的日本、澳洲感到非常擔憂的比重更是超過一半。另外，對中國經濟競爭以及其介入本國政治感到憂慮的受訪者分別有66%與59%。但62%受訪者仍認為本國與中國關係良好，僅32%認為不佳。

負責該民調的資深研究員Laura Silver指，民調結果有兩點最引人注意，一是對中國持負面看法的人的比例繼續處於或接近歷史最高水平，在調查的大多數地方，以及過去發表的三份調查報告中都是如此。二是在許多歐洲國家中，說與中國關係不好的人的比例相對較低，很大比例的人傾向於說與中國關系良好。

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責任編輯：陳建錫