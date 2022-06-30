內地防疫鬆綁刺激旅遊業復甦 旅行社加班到凌晨3點

內地接連調整疫情防控方案，包括縮短入境人員隔離時間至「7+3」，取消通信行程卡的星號標誌。在各項旅遊政策的利好消息刺激下，內地暑期旅遊市場一夜復甦。有旅行社員工表示，天天加班到凌晨3點，預訂跟團遊的人多了5、6倍。

綜合中國新聞網、《紅星新聞》報道，工信部周三（29日）宣佈通信行程卡取消星號後，旅行平台上機票、火車票、酒店搜索量大漲。

內地「跨省遊」正恢復

去哪兒平台數據表示，自消息發佈半小時後，平台上國際機票瞬時搜索量翻倍，達到近兩年以來該平台國際機票搜索量最高峰。同時，平台機票搜索量在30分鐘內上升60%，酒店搜索量翻番，火車票搜索量上漲最多達到1.5倍。

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有綫下旅行社從業者指出，利好出台後，跨省遊正在逐漸恢復，這對旅遊市場無疑是一劑「強心針」。有前兩年轉行去做保險、銷售的同行都在討論回歸旅遊行業。

在雲南一旅行社工作的王思思表示，最近來預定跟團遊的人多了五、六倍，幾乎每天都加班到凌晨三點。他明顯感覺到，前來諮詢的遊客從6月18日後就漸漸多了起來，其中大部分是家庭出遊。

旅行社、酒店、車隊等計劃漲價

暑期遊熱度升溫，也在助推相關旅遊產品價格上漲。從事新疆精品遊的古麗，其所在的旅行社5月底開始復工，如今暑期遊團已經達到每天一班的頻率。

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古麗表示，要向手上積攢的客人發送產品介紹，提醒他們最好在7月前下單，因為「從7月1號開始，合作的車隊和酒店都開始漲價了，7月前預定還能享受6月的低價。」

古麗稱，其旅行社合作的酒店在6月22日發布漲價通知，7月1日起標準房型、豪華房型價格分別上漲200-300元（人民幣，下同）、300-600元不等。合作車隊也在2天後宣布漲價，7月1日後的價格上漲500-2000元/天。由此，古麗所在旅行社的精品遊人均團費隨之上漲1000元左右。

責任編輯：易燕丹

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