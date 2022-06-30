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內地鐵路「暑運」明啟動 客運量雖回暖仍按年降三成

社會熱點 11:38 2022/06/30

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國鐵宣布明日（7月1日）將啟動「暑運」，62天內將運送5.2億人次旅客，官方表示呈回暖趨勢，但仍較2021年的7.5億人次大降三成。

據澎湃新聞報道，明日開始，2022年鐵路暑運工作正式拉開帷幕，至8月31日結束，共計62天，全國鐵路客流呈逐漸回暖趨勢，預計發送旅客5.2億人次、高峰日發送旅客1000萬人次。鐵路部門將認真貫徹落實黨中央、國務院穩住經濟大盤部署要求，高效統籌疫情防控和客貨運輸，有力有效服務人民群眾出行和經濟社會平穩健康發展。

國鐵集團還指出，將落實保通保暢措施，保障重點物資運輸。服務迎峰度夏電煤需求，開展電煤保供專項行動，加大運力投放，用好大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要煤運通道和蘭新、格庫等繁忙幹線，提升山西、陝西、內蒙古、新疆煤炭主產區電煤外運能力。主動對接各大電廠運輸需求，密切關注電煤供、耗、存情況，科學制訂運輸方案，實行應裝盡裝，預計暑運期間日均電煤裝車在6萬車左右，按年提高1萬車以上。

全力保障防疫、涉農等國計民生重點物資和企業原材料、產成品運輸需求，確保安全高效送達，為企業復工復產和人民群眾生產生活提供運輸保障。加強中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路跨境貨物列車運輸組織，提升鐵路口岸站組織效率，保障國際產業鏈供應鏈穩定。

經翻查新華社往年報道，2021年暑運期間，全國鐵路預計發送旅客7.5億人次，與2019年基本持平，客流高峰日預計發送旅客近1400萬人次。

嚴防疫情通過鐵路傳播 國鐵：日均開行旅客列車不到正常30%

五一全國鐵路載客近1900萬 較疫情前2019年增9%

責任編輯：袁瑋婧

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