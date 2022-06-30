拿中國人來對比豬吃糧食？《經濟學人》激怒中國網民

英國《經濟學人》（The Economist）雜誌周二（28日）在其社交賬號上刊發一篇講述全球糧食問題的文章，卻在其中寫道「豬比中國人吃的多了45%」，引發中國網民強烈不滿，痛斥《經濟學人》種族主義。該雜誌發布澄清聲明，表示無冒犯之意。

據環球時報報道，在該帖文中，英國《經濟學人》雜誌竟寫道：「豬在2019年吃掉了4.31億噸的糧食，比中國人吃的多了45%。」↓

儘管《經濟學人》文章本身想表達的意思是，全世界更多的糧食是被牲畜而不是人類吃掉了，但這家英國媒體拿豬和中國人進行對比的做法，卻引起了大量中國網民不滿，認為這是一種種族主義的體現。

中國網民怒斥《經濟學人》的這種對比是種族主義的，並呼籲人們都來舉報。有網民則在推文下回復道：「The Economist is a racist pig.(經濟學人是種族主義的豬。）」

《經濟學人》澄清聲明未道歉

環球時報英文版今日（30日）收到《經濟學人》發來的澄清聲明。全文如下：

「在一張圖表中詳細描述了世界上大部分的穀物是如何餵養動物或用於製造生物燃料的，我們觀察到有4.31億噸糧食被豬吃掉，如果它是一個獨立的國家，這將在全球糧食消費排行榜上名列前茅。通過比較，我們指出，這比現實生活中大米和小麥消費量最大的國家——中國——高出 45 %。

有中國讀者聯繫過我們，他們反對這種對比。考慮到我們從無冒犯之意，所以我們重新修改了相關措辭，以使我們的意圖表達得絕對清楚。」

報道指，這份澄清聲明並沒有致歉，而是強調了無意冒犯。目前，《經濟學人》雜誌這篇引發巨大爭議的推文已經刪除。

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責任編輯：袁瑋婧