  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (四) 15:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股】三大指數收升 滬指收復3400點後回落

經濟脈搏 15:09 2022/06/30

分享：

分享：

A股三大指數30日集體收升，滬指升1.1%逼近3400點，深證成指升1.57%，創業板指升1.52%本月累計升近17%。兩市成交額近1.2萬億元人民幣，連續第六個交易日突破1萬億元。

＊更新收市

盤面上，旅遊酒店、食品飲料、航空機場、文商業百貨、能源金屬、家電、電源設備等板塊領漲；房地產服務、汽車服務、汽車零部件等小幅調整。題材股方面，代糖概念、在線旅遊、啤酒概念、調味品概念、預製菜概念、戶外露營、社區團購、飲食概念、白酒、鑽石培育、盲盒經濟等領漲。

總結今年上半年，滬指跌超6.5%，深成指跌13.2%，創業板上半年跌15.4%。

巨豐投顧指，目前壓制A股投資者情緒的因素仍是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素，隨著4月底政治局會議發出穩預期穩市場的強音，軍工、風電、光伏等年內率先止跌反彈，激活市場做多信心，有望帶領大盤在中報窗口期來臨之前展開一波行情。市場逐步演繹從反彈變反轉的行情，隨時可能強勢震盪。

中信證券首席策略師秦培景認為，一攬子穩增長政策形成合力，市場對基本面改善預期不斷強化。今年年內A股行情可分為三個階段：第一階段是情緒平復期，市場風險偏好快速修復驅動超跌反彈；第二階段為估值修復期，由政策合力推升基本面預期驅動；第三階段為估值切換期，由盈利恢復兌現和外部壓力緩解驅動。中信證券首席經濟學家諸建芳表示，預計二季度是中國經濟增速的年內低點，下半年經濟有望拾級而上，三、四季度單季經濟增速水平將重回強勢。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 A股

上一篇文章

廣東5月用電量按年大跌近兩成 這兩個原因導致

下一篇文章

機構看PMI數據：後續經濟反彈或偏弱 穩增長政策仍需發力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滬指收跌1.4%失守3400點 創指跌逾2.5%
滬指收跌1.4%失守3400點 創指跌逾2.5%
內地13城實行「一人買樓全家幫」 子女購房可提取父母公積金
內地13城實行「一人買樓全家幫」 子女購房可提取父母公積金
中國縮短檢疫時間 惟分析料提振經濟作用有限
中國縮短檢疫時間 惟分析料提振經濟作用有限
內地6月官方製造業、非製造業PMI回升 重返榮枯線上方
內地6月官方製造業、非製造業PMI回升 重返榮枯線上方
【中國樓市】房企促銷自救面臨尷尬：至少22城發布樓市限跌令
【中國樓市】房企促銷自救面臨尷尬：至少22城發布樓市限跌令
人行：加大穩健貨幣政策實施力度 穩定宏觀經濟大盤
人行：加大穩健貨幣政策實施力度 穩定宏觀經濟大盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款