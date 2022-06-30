【A股】三大指數收升 滬指收復3400點後回落

A股三大指數30日集體收升，滬指升1.1%逼近3400點，深證成指升1.57%，創業板指升1.52%本月累計升近17%。兩市成交額近1.2萬億元人民幣，連續第六個交易日突破1萬億元。

＊更新收市

盤面上，旅遊酒店、食品飲料、航空機場、文商業百貨、能源金屬、家電、電源設備等板塊領漲；房地產服務、汽車服務、汽車零部件等小幅調整 。題材股方面，代糖概念、在線旅遊、啤酒概念、調味品概念、預製菜概念、戶外露營、社區團購、飲食概念、白酒、鑽石培育、盲盒經濟等領漲。

總結今年上半年，滬指跌超6.5%，深成指跌13.2%，創業板上半年跌15.4%。

巨豐投顧指，目前壓制 A股投資者情緒的因素仍是地緣政治、美元收縮、 經濟下行等因素，隨著4月底政治局會議發出穩預期穩市場的強音，軍工、風電、光伏等年內率先止跌反彈，激活市場做多信心，有望帶領大盤在中報窗口期來臨之前展開一波行情。 市場逐步演繹從反彈變反轉的行情， 隨時可能強勢震盪。

中信證券首席策略師秦培景認為，一攬子穩增長政策形成合力，市場對基本面改善預期不斷強化。今年年內A股行情可分為三個階段：第一階段是情緒平復期，市場風險偏好快速修復驅動超跌反彈；第二階段為估值修復期，由政策合力推升基本面預期驅動；第三階段為估值切換期，由盈利恢復兌現和外部壓力緩解驅動。中信證券首席經濟學家諸建芳表示，預計二季度是中國經濟增速的年內低點，下半年經濟有望拾級而上，三、四季度單季經濟增速水平將重回強勢。