王毅：堅決抵制冷戰思維和陣營對抗

國務委員兼外長王毅周三（29日）在北京以視像方式，出席「上海合作組織：歷史、現狀和前景」圓桌會議並發表致辭，提出要堅決抵制冷戰思維和陣營對抗。

王毅說，20年前，上合組織創始成員國元首共同簽署上合組織憲章，明確了促進地區和平與發展的宗旨任務，確立了互信互利、平等協商的重要原則，標誌著上合組織作為一支新興的進步力量，正式登上國際舞台，為推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展注入了正能量。

他續指，15年前，成員國又共同簽署了長期睦鄰友好合作條約，規定相互尊重各自選擇的發展道路，重申不結盟、不對抗、不針對第三方的合作原則，將世代友好、永葆和平、共享發展的願景以法律形式固定下來，賦予「上海精神」新的時代內涵，為不同文明、不同發展模式的國家和睦相處、合作共贏發揮了示範效應。

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王毅表示，當前世界進入新的動蕩變革期，中方願與上合組織成員國一道，大力弘揚「上海精神」，勇於破解時代課題，展現應有責任擔當，推動構建更加緊密的上合組織命運共同體。

另強調，要加強團結協作，深化政治互信，堅決反對外部干涉；要共同應對傳統和非傳統安全威脅，推進互利合作；堅持走包容普惠、互利共贏的正道，亦要維護公平正義，完善全球治理，踐行真正的多邊主義，堅持共商共建共享，反對霸權霸凌行徑，堅決抵制冷戰思維和陣營對抗，促進國際關係民主化。

責任編輯：易燕丹

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