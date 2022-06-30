  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (四) 13:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅：堅決抵制冷戰思維和陣營對抗

國情動向 12:12 2022/06/30

分享：

分享：

國務委員兼外長王毅周三（29日）在北京以視像方式，出席「上海合作組織：歷史、現狀和前景」圓桌會議並發表致辭，提出要堅決抵制冷戰思維和陣營對抗。

王毅說，20年前，上合組織創始成員國元首共同簽署上合組織憲章，明確了促進地區和平與發展的宗旨任務，確立了互信互利、平等協商的重要原則，標誌著上合組織作為一支新興的進步力量，正式登上國際舞台，為推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展注入了正能量。

他續指，15年前，成員國又共同簽署了長期睦鄰友好合作條約，規定相互尊重各自選擇的發展道路，重申不結盟、不對抗、不針對第三方的合作原則，將世代友好、永葆和平、共享發展的願景以法律形式固定下來，賦予「上海精神」新的時代內涵，為不同文明、不同發展模式的國家和睦相處、合作共贏發揮了示範效應。

習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己

王毅：這星球上不能富國永遠是富國 窮國永遠是窮國

王毅表示，當前世界進入新的動蕩變革期，中方願與上合組織成員國一道，大力弘揚「上海精神」，勇於破解時代課題，展現應有責任擔當，推動構建更加緊密的上合組織命運共同體。

另強調，要加強團結協作，深化政治互信，堅決反對外部干涉；要共同應對傳統和非傳統安全威脅，推進互利合作；堅持走包容普惠、互利共贏的正道，亦要維護公平正義，完善全球治理，踐行真正的多邊主義，堅持共商共建共享，反對霸權霸凌行徑，堅決抵制冷戰思維和陣營對抗，促進國際關係民主化。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
2022/06/23
習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
2022/06/24
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇
2022/05/31
王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇
王毅：這星球上不能富國永遠是富國 窮國永遠是窮國
2022/06/06
王毅：這星球上不能富國永遠是富國 窮國永遠是窮國

你可能感興趣

習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
21:05 2022/06/23
習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
21:25 2022/06/24
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇
10:37 2022/05/31
王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇
政治 外交 王毅 上海 中國

下一篇文章

皮尤調查：歐美及亞洲19國國民 近七成對中國看法負面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平武漢考察談防疫：寧可暫影響一點經濟 「躺平」後果不堪設想
習近平武漢考察談防疫：寧可暫影響一點經濟 「躺平」後果不堪設想
衛健委主任會見美駐華大使：中方將堅持動態清零總方針
衛健委主任會見美駐華大使：中方將堅持動態清零總方針
美國以支持俄軍方為由拉黑五中企 外交部：已嚴正交涉（第二版）
美國以支持俄軍方為由拉黑五中企 外交部：已嚴正交涉（第二版）
G7公報14處提及中國 外交部：應停止以任何形式抹黑（第二版）
G7公報14處提及中國 外交部：應停止以任何形式抹黑（第二版）
台陸委會稱金廈大橋有風險　國台辦：民進黨本性「逢陸必反」
台陸委會稱金廈大橋有風險　國台辦：民進黨本性「逢陸必反」
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款