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中國美國商會：美企仍受掣肘 新入境隔離政策執行一致性是關鍵

經濟脈搏 12:45 2022/06/30

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中國美國商會周四發布的最新調研顯示，由於疫情防控相關措施，美國企業仍受掣肘。超過三分之二的受訪者已降低今年的營收預期，較上月調研增加了11個百分點。

中國美國商會主席華剛林稱，本皺中國政府宣佈的優化調整入境人員隔離管控期間和方式的新方案是朝著正確方向邁出的第一步，也是其在建言中強調的眾多問題之一。在最新一項快速調查中，77%的受訪者表示，外籍僱員選擇離開或拒絕前往中國的首要原因是隔離與封控時長的不確定性。

「該政策執行的一致性是關鍵，會員企業在表示在這一方面深受挑戰」。他舉例指，商會北京辦公室的五名員工近期被劃分為相同的風險等級，但每個人收到了其所管轄居委會的不同指示，包括額外的新冠病毒檢測和10天居家隔離。

華剛林表示，由於疫情防控相關限制，其會員公司仍受到持續的負面影響。中國簽證政策與隔離時長的逐步改進，但總體情況與先前的並無大不同，由於航班數量遠低於疫情前水平，前往中國旅行仍然非常昂貴。

不過，調查結果顯示，部分指標比5月向好，包括投資與生產製造、供應鏈等。44%的受訪者表示，受近期疫情影響，已減少或推遲了在華投資，此數值低於5月的52%。

該商會在6月22日至24日對會員企業展開了疫情防控措施對在華美企影響的快速調查，有102家公司參與。

皮尤調查：歐美及亞洲19國國民 近七成對中國看法負面

衛健委主任會見美駐華大使：中方將堅持動態清零總方針

責任編輯：蒯宇澄

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