機構看PMI數據：後續經濟反彈或偏弱 穩增長政策仍需發力

內地6月製造業、非製造業PMI重回擴張區間，機構分析師指，這意味宏觀經濟邊際上明顯改善，但估計當月的工業、消費等宏觀數據按年增速仍將低於常態，加上市場情緒偏向謹慎，後續經濟反彈力度或將偏弱，宏觀政策還要朝著穩增長方向發力，距離退坡或「轉彎」的時機尚遠。

東方金誠首席宏觀分析師王青指， 製造業供需兩端較快恢復，但繼續呈現供強需弱， 生產指數和新訂單指數在重返擴張區間的同時，差值進一步拉大，處於2020年下半年以來的最高水平。 這顯示相對產業鏈修復而言，當前消費和投資需求仍然偏弱，後期政策發力的重點將更為聚焦需求端。

同時，小型企業景氣度低於大型、中型企業，繼續處於榮枯線之下，表明小微企受疫情衝擊最大，修復相對較緩，後期無論從推動經濟回升，還是從穩就業角度看，對小微企業的定向扶持力度還會保持較高水平。預計接下來除了減稅降費、金融扶持外，解決小微企訂單不足問題或成為政策重點。

市場情緒偏謹慎，反彈力度料轉弱

展望後續，王青指， 伴隨疫情后消費、投資需求釋放，加之穩增長政策效應持續體現，7月製造業、非製造業PMI指數都將保持在擴張區間。但考慮市場情緒偏於謹慎，後續經濟反彈力度將偏弱。鑑於疫情高峰期未搞大水漫灌，加上物價整體可控、人民幣匯率彈性增大，財政貨幣政策仍有充足發力空間。

他認為， 短期內政策將重在落實，並觀察其在推動經濟修復方面的效果，今年 三季度不排除推出包括發行特別國債等在內的新一輪穩增長政策。

路透社指，數據向好主要是當局解除了對上海的嚴格封鎖，令生產和消費改善。上海保銀首席經濟學家張志偉指，隨著流動限制進一步放寬，經濟活動的改善可能會將這種勢頭保持到7月份。盡管如此，北京仍堅持清零的政策立場，這意味著在政策進一步放鬆之前，經濟增長可能會保持在其潛力之下。

彭博經濟研究亦指上海放寬提振了市場氣氛，但有很多理由保持謹慎。其中，製造業回升弱於預期，因需求落後；服務業的狀況也沒有數據所顯示的那麼穩固，除了物流業表現強勁之外，大多數服務業僅溫和增長。 總而言之，中國經濟正在復甦，但不會一帆風順。

責任編輯：陳建錫