  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (四) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國首個桌面操作系統開發者平台「開放麒麟」正式發佈

社會熱點 13:44 2022/06/30

分享：

分享：

據央視新聞報導，中國首個桌面操作系統開發者平台「開放麒麟」（openKylin）近日正式發布。該平台由國家工業信息安全發展研究中心等單位聯合成立，將打造具有自主創新技術的開源桌面操作系統。

報導稱，近年來，中國的國產操作系統逐漸普及，但在一些核心技術上尚待突破，「開放麒麟」開發者平台將通過開放操作系統源代碼的方式，讓更多的開發者共同參與國產開源操作系統的開發。

報導指出，國內的桌面操作系統起步較晚，大部分計算機用戶使用的都是國外進口的操作系統，國家的信息安全存在一定的隱患。「開放麒麟」的出現，將進一步推動國產操作系統的創新發展。

俄企手機Android系統被停止認證 稱測試鴻蒙系統 華為回應（更新版）

國務院公布關鍵信息基礎設施安全保護條例 9月起施行　

據《每日經濟新聞》報導，就市場格局而言，國內桌面操作系統方面，Windows、macOS處於絕對主導地位，雖然近5年在國內市佔率逐步下滑，不過仍佔據超過90%市場份額，而國產操作系統在Linux分類，佔比不足5%，市佔率有待提升。

現階段，中國市場上的國產操作系統達10種以上，其中主流的包括UOS（統信軟件）、麒麟OS、普華軟件、中興新支點、凝思、中科方德、華為歐拉OpenEuler等，但它們大多是以Linux為基礎的二次開發。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄企手機Android系統被停止認證 稱測試鴻蒙系統 華為回應（更新版）
2022/03/27
俄企手機Android系統被停止認證 稱測試鴻蒙系統 華為回應（更新版）
【鴻蒙發佈｜ 直播】華為鴻蒙手機系統發佈 能否挑戰Android地位？（附連結）（第二版）
2021/06/02
【鴻蒙發佈｜ 直播】華為鴻蒙手機系統發佈 能否挑戰Android地位？（附連結）（第二版）
內媒揭數十億條個人信息網上售賣 包括人臉信息
2021/04/19
內媒揭數十億條個人信息網上售賣 包括人臉信息
國務院公布關鍵信息基礎設施安全保護條例 9月起施行
2021/08/17
國務院公布關鍵信息基礎設施安全保護條例 9月起施行
內地對知網啟動網絡安全審查 指其掌握重要數據及敏感信息
2022/06/24
內地對知網啟動網絡安全審查 指其掌握重要數據及敏感信息

你可能感興趣

俄企手機Android系統被停止認證 稱測試鴻蒙系統 華為回應（更新版）
19:32 2022/03/27
俄企手機Android系統被停止認證 稱測試鴻蒙系統 華為回應（更新版）
【鴻蒙發佈｜ 直播】華為鴻蒙手機系統發佈 能否挑戰Android地位？（附連結）（第二版）
19:54 2021/06/02
【鴻蒙發佈｜ 直播】華為鴻蒙手機系統發佈 能否挑戰Android地位？（附連結）（第二版）
內媒揭數十億條個人信息網上售賣 包括人臉信息
14:53 2021/04/19
內媒揭數十億條個人信息網上售賣 包括人臉信息
創新科技及應用 科技產品 Linux macOS 中國市場 軟件 中國

上一篇文章

廣東多地禁無人機、熱氣球等飛行物 確保香港回歸慶典安全

下一篇文章

拿中國人來對比豬吃糧食？《經濟學人》激怒中國網民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夏日降溫荷包竟發愁！內地平價雪榚「消失」惹「眾怒」
夏日降溫荷包竟發愁！內地平價雪榚「消失」惹「眾怒」
內地放寬居民出行 行程碼取消「星號」標記 吳尊友這樣解讀
內地放寬居民出行 行程碼取消「星號」標記 吳尊友這樣解讀
廣東發布緊急通知：即日起入境人員隔離調整至「7+3」
廣東發布緊急通知：即日起入境人員隔離調整至「7+3」
上海：明起入境人員隔離調整為「7+3」
上海：明起入境人員隔離調整為「7+3」
美記者曬「中美學校午餐對比圖」：上海大勝紐約
美記者曬「中美學校午餐對比圖」：上海大勝紐約
深中通道中山大橋合龍 擬2024年通車兩地往來僅需半小時
深中通道中山大橋合龍 擬2024年通車兩地往來僅需半小時
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款