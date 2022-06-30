全國第一經濟大省和用電量第一大省廣東的用電量5月出現了罕見的兩位數降幅。根據廣東電力交易中心交易日報披露的數據加總統計，發現2022年5月廣東省統調負荷電量為619.18億度，2021年5月則為743.15億度，按年下降16.7%。分析指，下降的原因為天氣異常和受疫情影響工廠開工不足導致。

內媒報道指，從廣東電力人士處獲悉，廣東省5月全社會用電量為646億千瓦時，按年下降15.3%。全社會用電量的統計口徑相比統調電量要廣，還納入了自備電廠電量、廠用電量等。

▲ 廣東5月用電量按年大跌近兩成 這兩個原因導致

三大產業用電均按年減少

具體而言，今年5月廣東省第一產業用電量11.9億度，按年下降7.2%；第二產業用電量397億度，按年下降9.8%，其中工業用電量391億度，按年減少9.5%；第三產業用電量143.4億度，按年減少16%；居民用電量93.9億度，按年減少32.4%。而2021年，廣東省全社會用電量7866.63億度，按年增長13.58%，是全國用電量第一大省。

前5個月內地5省市用電量呈負增長

1月至5月，全國有5個省市用電量負增長，為上海、廣東、廣西、遼寧和天津。5個省市中，上海、廣東是沿海經濟發達省市，上海因疫情管控，經濟活動在4、5月受沖擊比較明顯。而廣東並未暴發嚴重疫情，用電量依然呈現負增長。綜合從廣東電力行業和工業企業了解到的情況，天氣異常是5月廣東用電量下降的重要原因，而工廠開工不足則導致第二產業用電量下滑。

責任編輯：李冰琪

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