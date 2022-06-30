「福建艦」後是否會建造更多大型航母？國防部回應

近日，中國第三艘航空母艦舉行下水命名儀式，引發廣泛關注。對於中國在福建艦之後是否會繼續建造更多大型航空母艦，國防部發言人譚克非表示，將按照國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮。

對於中國是否正在改變防禦性國防政策，譚克非表示，中國發展和改進武器裝備，不針對任何國家和特定目標，不會對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。

他強調，中國的社會主義國家性質、走和平發展道路的戰略抉擇、獨立自主的和平外交政策，決定了中國始終不渝奉行防禦性國防政策。歷史已經並將繼續證明，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。

批美方拉緊雙邊軍事同盟 針對中國意圖明顯

此外，對於中美兩軍關係，譚克非批評，一段時間以來，美方抱持冷戰思維，推行集團政治，為了一己私利，拉緊雙邊軍事同盟、拼湊美英澳三邊安全夥伴關係、兜售「四邊機制」、強化「五眼聯盟」等等，針對中國的意圖十分明顯。當前，中美兩軍關係處於重要關口，下步兩軍還有一系列對話和交往活動。我中方敦促美方摒棄冷戰零和思維，與中方相向而行，以實際行動為兩軍關係健康穩定發展創造有利條件。

關於美方希望增設對華熱線，他指，長期以來，中美兩國防務和軍隊領導通過國防部直通電話等渠道保持著溝通交流，這為雙方增進理解、管控分歧、避免誤判發揮了重要作用。目前，兩軍間的溝通渠道是暢通的，中方對推動兩軍交流合作持開放態度，但合作需要雙方都拿出誠意並付出努力。

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責任編輯：蒯宇澄

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