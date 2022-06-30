▲ 美媒：中國經濟「急救寶典」換配方 大搞這範疇東西

中國經濟增速因為疫情放緩，中央政府如何出招穩經濟廣受關注。過去，當局應對經濟挑戰往往大興土木，興建基礎設施拉動需求，惟現在中國基建很多範疇已成世界第一，更一步推動的振興經濟效果或會愈來愈小。美國傳媒則注意到，中國政府正在轉向「新型基礎設施」，投資大數據、區塊鏈、太空站等高科技，還有綠色環保等建設項目。

《華爾街日報》稱，中國經濟「救急寶典換配方，大搞新基建新概念」，政府這一次穩經濟，沒有召集戴著安全帽的建築工人，而是制定了連接數據庫、協調交通流和居住空間的藍圖。中國正在拓寬基礎設施的概念，不再局限於塵土飛揚的建築建設，主要是因為在這方面已經做得太多。

2008年，中國為了應對金融海嘯，推出5850億美元刺激措施，主要投資基建，避免了經濟衰退之外，還將中國推上了全球第二大經濟體的位置，建造了全球最長的鐵路和高速公路網絡，在50多座城市建成地鐵，並使中國在港口、大壩和5G通信方面成為全球領軍者，這是國家規劃的一個壯舉。

但文章表示，如今中國需求不同了，正面臨現代社會一些最深刻的經濟挑戰。對於中國這中等收入國家來說，繼續大興土木已意義不大，不僅因為已經有了大量基建，還因為老辦法產生了大量債務和環境問題等副作用，並導致浪費。過去速度很重要，現在需求是更重要的考慮因素。

中國國務院5月公佈33項穩經濟措施，只有一項涉及傳統基建，與過去備受青睞的鋼筋混凝土公共工程很不同。

文章引述中央政府顧問、美國麻省劍橋林肯土地政策研究所（Lincoln Institute of Land Policy）專家劉志今年一篇合著論文稱，中國的基礎設施建設正處於一個轉折點，當局正在佈局建設「新型基礎設施」。

文章提及，中國領導人已呼籲「全力以赴」加強基礎設施建設，但把重點放在可提高經濟增長質量的「科技」基礎設施建設，比如推進城市群一體化，而不是上馬新項目，還包括一些為國家安全相關項目，比如正在建造的太空站。

國務院方案還包括碳捕捉計劃等環保項目，以及植物園、水淨化和實驗農場。方案為鐵路、公路和航空航天工程預留了專項資金，但大筆相關支出表明，其目的是為了保留現有工作崗位，不是在建設中創造數以百萬計的新崗位。

文章亦表示，中國一些最大膽的傳統基礎設施項目，促使一個大數據項目在今年獲批。項目預計將耗資數十億美元，性質類似遠距離輸送自然資源的複雜管道建設，如將南方的河水輸送到乾旱的北方，或將天然氣從遙遠的西部輸送到沿海城市。來自先進東部地區的數據可在全國各地交叉傳輸，到達可享受廉價水電和風力發電西部地區的服務器。

支持者表示，政府建設的數據高速系統不僅將刺激對光纖技術、服務器、軟件和工程師以及一些基礎建設的需求，還可壯大中國的數據處理器市場，就像中國的高速公路體系在一代人時間裏，讓一個自行車大國發展為全球最大汽車市場一樣。

北京軟件項目區塊鏈服務網絡（Blockchain-based Service Network，BSN）經營者何亦凡稱，中央政府確實將數字經濟視為未來10年的主要驅動力。BSN正在談判加入外號「東數西算」的運算力資源調配工程。

內地6月官方製造業、非製造業PMI回升 重返榮枯線上方

機構看PMI數據：後續經濟反彈或偏弱 穩增長政策仍需發力

發改委：要為民企參與新型基建創造更多有利條件

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒