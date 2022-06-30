內地居民收入信心創逾3年新低 儲蓄傾向飆至近六成

人行公布季度調查顯示，二季度城鎮儲戶的收入信心、就業預期指數創逾3年新低，更多人感到收入減少或就業嚴峻，未來3個月的儲蓄傾向升至近年新高。

《2022年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告》受訪的2萬名來自50個城市的城鎮儲戶中，本季收入感受指數為44.5%，按季減5.7個百分點。10.8%居民認為收入增加，減3.7個百分點；67.6%認為收入基本不變，減3.9個百分點；21.7%認為收入減少，增7.6個百分點。收入信心指數為45.7%，減4.3個百分點。

本季就業感受指數為35.6%，按季減6.9個百分點。10.1%居民認為形勢較好，就業容易；44.3%認為一般；45.6%認為形勢嚴峻或看不準。就業預期指數為44.5%，減6個百分點。54.6%居民預期下季樓價基本不變，認為上升和下跌的各有約16%；27.6%預期物價上升，50.8%預期不變。

收入信心、就業預期等指數創逾3年新低

對於消費、儲蓄和投資意願，傾向於更多儲蓄的居民佔58.3%，按季增3.6個百分點；傾向於更多消費佔23.8%，增0.1個百分點；傾向於更多投資佔17.9%，減3.7個百分點。居民偏愛的投資方式，45.1%選擇銀行、證券、保險公司理財產品、22.4%選擇基金信託產品、15.5%選擇股票。

至於準備增加支出的項目，28.1%選擇教育、27.4%選擇醫療保健，而買樓或旅遊的分別只有16.9%及15.2%。

根據調查報告所附的指數表，今年二季度的收入感受指數，處於過年3年多以來的次低水平，而收入信心指數、就業感受指數、就業預期指數均創出新低。

責任編輯：陳建錫