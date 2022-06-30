  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (四) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地居民收入信心創逾3年新低 儲蓄傾向飆至近六成

經濟脈搏 18:22 2022/06/30

分享：

分享：

人行公布季度調查顯示，二季度城鎮儲戶的收入信心、就業預期指數創逾3年新低，更多人感到收入減少或就業嚴峻，未來3個月的儲蓄傾向升至近年新高。

《2022年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告》受訪的2萬名來自50個城市的城鎮儲戶中，本季收入感受指數為44.5%，按季減5.7個百分點。10.8%居民認為收入增加，減3.7個百分點；67.6%認為收入基本不變，減3.9個百分點；21.7%認為收入減少，增7.6個百分點。收入信心指數為45.7%，減4.3個百分點。

本季就業感受指數為35.6%，按季減6.9個百分點。10.1%居民認為形勢較好，就業容易；44.3%認為一般；45.6%認為形勢嚴峻或看不準。就業預期指數為44.5%，減6個百分點。54.6%居民預期下季樓價基本不變，認為上升和下跌的各有約16%；27.6%預期物價上升，50.8%預期不變。

收入信心、就業預期等指數創逾3年新低

對於消費、儲蓄和投資意願，傾向於更多儲蓄的居民佔58.3%，按季增3.6個百分點；傾向於更多消費佔23.8%，增0.1個百分點；傾向於更多投資佔17.9%，減3.7個百分點。居民偏愛的投資方式，45.1%選擇銀行、證券、保險公司理財產品、22.4%選擇基金信託產品、15.5%選擇股票。

至於準備增加支出的項目，28.1%選擇教育、27.4%選擇醫療保健，而買樓或旅遊的分別只有16.9%及15.2%。

根據調查報告所附的指數表，今年二季度的收入感受指數，處於過年3年多以來的次低水平，而收入信心指數、就業感受指數、就業預期指數均創出新低。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟現象 失業 基金 股票 儲蓄 經濟 中國人民銀行

下一篇文章

樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國樓市】房企促銷自救面臨尷尬：至少22城發布樓市限跌令
【中國樓市】房企促銷自救面臨尷尬：至少22城發布樓市限跌令
人行：加大穩健貨幣政策實施力度 穩定宏觀經濟大盤
人行：加大穩健貨幣政策實施力度 穩定宏觀經濟大盤
內地6月官方製造業、非製造業PMI回升 重返榮枯線上方
內地6月官方製造業、非製造業PMI回升 重返榮枯線上方
內地13城實行「一人買樓全家幫」 子女購房可提取父母公積金
內地13城實行「一人買樓全家幫」 子女購房可提取父母公積金
中國美國商會：美企仍受掣肘 新入境隔離政策執行一致性是關鍵
中國美國商會：美企仍受掣肘 新入境隔離政策執行一致性是關鍵
中國縮短檢疫時間 惟分析料提振經濟作用有限
中國縮短檢疫時間 惟分析料提振經濟作用有限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款