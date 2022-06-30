蘇州新房成交量按月翻倍 千人搖號再現任澤平也在搶房

蘇州樓市加速回暖，千人搖號樓盤再現。網民發現，網紅經濟學家任澤平的名字也在列。該項目非人才房源的中籤率低至3.47%。

據第一財經報道，近日，位於蘇州工業園區湖東板塊的萬科·頤和玲瓏花園項目開盤，推售房源共計161套，其中有100套人才房源。

據克而瑞數據顯示，該項目本批次共有461組參與人才房選購，中籤率約為22%；另有1395組非人才客戶認籌成功，加上361組未能選中人才房源的客戶，共計1756組客戶參與搖號，非人才房源的中籤率低至3.47%。

在蘇州公證處周一（27日）披露的人才優購房源搖號順序中，「任澤平」一名出現在了461組客戶名單中，以第53位的順序參與搖號。根據脫敏身份證號位顯示，「任澤平」身份證號開頭為「370402」，歸屬地為山東省棗莊市。

公開信息顯示，恆大前首席經濟學家、東吳證券前特邀首席經濟學家任澤平也是山東棗莊人；同時，東吳證券總部及註冊地正位於蘇州工業園區。履歷光鮮的任澤平在加盟東吳證券期間獲取人才資格也合乎情理。

搖中即賺百萬

吸引包括「任澤平」在內的約2000組客戶來搶購不足200套房子的動力之一，在於蘇州工業園區一二手房價格的明顯倒掛。

據了解，萬科·頤和玲瓏花園本批次備案價均價約為4.45萬元/平方米，較一批次上漲了5%；有144平方米、128平方米兩個戶型，總價範圍在549萬元-657萬元（人民幣，下同）。目前，周邊有二手房掛牌的中海上東區，均價在5.92萬元/平方米，這也意味着，若成功搖中144平方米的新房，則浮盈超200萬元。

不過，若「任澤平」未能在100套人才房源中成功選房，則其中籤率將大幅降至不足3.5%，搖中的概率大幅降低。

中指研究院監測數據顯示，6月，樓市整體成交上漲，其中二線代表城市新房成交面積環比上漲84.4%，同比下降17.5%。環比上漲的城市中，蘇州漲幅顯著，新房成交面積漲幅208.5%（截至6月25日數據推算），成為二線城市中漲幅第一的城市。

澎湃新聞引述貝殼研究院認為，在各城市提振樓市政策共同的影響下，今年上半年二手房市場低位修復，市場量價及預期均有改善。5月、6月貝殼50城二手房成交量連續按月增長，增幅分別為14%、25%。二季度成交量比一季度增長約15%。核心城市群的市場復甦節奏較快、力度較大。

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責任編輯：袁瑋婧