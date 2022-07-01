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6月財新中國製造業PMI升至51.7重回擴張 新訂單增速仍偏低

經濟脈搏 12:44 2022/07/01

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隨著內地6月新冠肺炎疫情好轉、上海、北京等地全面復工復產，6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）升至51.7，結束此前3個月收縮趨勢，重回擴張區間，並且為去年6月以來最高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月全國多地疫情基本得到控制，相關管控開始放鬆，企業生產經營逐步恢復正常。製造業供求同步改善，物流和供應鏈恢復，但就業市場反饋有所遲滯，仍處於收縮區間。成本端和收費端價格持續分化，企業盈利面臨挑戰。

他指出，後疫情時期修復仍是目前經濟運行主線，但基礎尚不牢固，就業市場疲弱惡化居民收入和預期，是市場需求修復有限的直接原因。他建議幫扶紓困政策更多聚焦受疫情影響的企業員工、靈活就業人員及低收入群體。

疫情影響市況 就業仍承壓

6月財新中國製造業PMI回升至51.7，高於5月3.6個百分點。這一走勢與官方製造業PMI一致。國家統計局公布6月製造業PMI錄得50.2，較5月上升0.6個百分點，同樣重回榮枯線以上。

內地6月官方製造業、非製造業PMI回升 重返榮枯線上方

機構看PMI數據：後續經濟反彈或偏弱 穩增長政策仍需發力

財新中國製造業PMI分項數據顯示，6月供給大幅走強，需求亦有所改善。6月生產指數結束連續3個月的收縮，大幅回升至2020年12月以來新高。

需求恢復強度不及供給。新訂單總量和新出口訂單也恢復增長，惟整體增速仍偏低。受訪企業反映，國內疫情好轉，客戶需求隨之增強，帶動銷售回升，但整體市況相對疲弱，疫情影響仍在，拖累整體增速。外需改善幅度較大，6月新出口訂單指數為去年8月以來首次升至擴張區間。

就業依然疲弱，企業對用工規模仍保相相對謹慎。製造業用工連續第三個月收縮，但收縮率輕微。許多企業表示，新接業務量相對低迷，故在員工自願離職後沒有填補空缺。此外，隨著生產安排復常，調查期內企業積壓業務量重現回落，產能壓力輕鬆。

價格方面，6月原料成本和運輸費用上漲，大幅推高投入成品。惟市場競爭加劇，為刺激銷售，製造商連續第二個月下調產品售價。

業界樂觀度升至4個月以來最高。企業普遍預期產量和客戶需求將隨疫情消退，而進一步增長。

責任編輯：林佩怡

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