澳門稱台灣芒果新冠病毒呈陽性暫停進口一周  台籲提出科學證據

澳門當局昨日（6月30日）通報，一批由台灣地區進口的芒果樣本前晚新冠病毒核酸檢測呈陽性，已將20箱共重100公斤的涉事貨物全數封存銷毀，沒有流入市面；即日起暫緩涉事廠商相同來源產品的入口一周。

台灣的農委會防檢局今日（7月1日）表示，未收到澳門的通知，呼籲澳門當局亦應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，以維持貿易順暢。聲明並指出，目前科學研究並未發現有新冠病毒透過水果傳染人，又指不少國家已對大陸以新冠病毒為理由影響國際貿易提出關切。

食藥署長吳秀梅則認為，全世界只有中國會檢驗食品外包裝是否有新冠病毒，如果真的有危害，全球早就發出警訊。她表示，僅大陸單方面發布訊息，影響到台灣水產品、水果外銷大陸，「這是不合理的」，應提出科學證據。

台灣的農委會主委陳吉仲表示，沒科學根據新冠病毒會從農產品包裝傳染給人，質疑若說「芒果確診了」很奇怪。希望大陸從科學專業角度處理，勿片面傷害農產貿易。

此前，大陸指台灣的白帶魚、竹莢魚包裝驗出病毒，陳吉仲說，衛福部食品藥物管理署已有相關檢測，並說明所有檢測結果都陰性，希望大陸依循相關國際貿易規則，也希望歐美國家可針對這議題向世界貿易組織（WTO）申訴。

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責任編輯：林佩怡

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