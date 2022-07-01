中國樓市漸復甦 6月百城新房成交面積按月增近4成

隨著內地多地樓市政策放鬆，房地產市場漸回暖。據易居研究院周五（7月1日）發布的《百城新房成交報告》，6月全國100個城市新建商品住宅成交面積按月增長37%。報告認為，今年前6月新樓成交呈現「降溫-築底-復甦」的三部曲，預計隨著下半年社會經濟環境的持續改善，交易行情有望呈現「漸入復甦、積極向上」的良好發展態勢。

另外，中指院周五發布百城樓價報告稱，今年上半年百城新樓、二手樓價格橫盤，其中百城新建住宅平均價格累漲0.15%，較去年同期收窄1.55個百分點。報告預計，全國樓市調控將保持寬鬆，下半年全國房地產市場有望企穩回升。

據中指院統計，今年來已有超過180個省市發布樓市寬鬆措施，政策調整方向涉及適度放鬆限購限貸、優化公積金貸款、增加購房補貼、加強落戶引才等。

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6月成交為上半年最佳

綜合內地傳媒，易居研究院的《百城新房成交報告》顯示，6月份，全國百城新建商品住宅成交面積為2837萬平方米，按月增長37%，按年下降34%，呈現「按月增速擴大、按年降速收窄」的良好態勢，同時成為今年上半年成交最佳月份。

上半年計，全國百城新建商品住宅成交面積為13282萬平方米，按年降幅為49%。從上半年月度成交數據看，4月為底部，交易數據和市場預期都非常悲觀，而5至6月則呈現逐月攀升態勢，說明隨著各類寬鬆政策刺激，房地產交易行情具備復甦基礎和動力。

對於6月交易數據按月拉升，報告認為，這得益於寬鬆購房政策和持續改善的供需關係。在政策方面，4月29日中央政治局會議為各地5月份以來的政策放鬆指明方向，包括行政、金融、財政、稅收等領域的政策持續放鬆。供需兩端亦出現積極變化，房企積極做好推盤和營銷工作，而買家入市意願也在增強。其中，6月全國百城新房成交按年下降34%，較5月降幅收窄22個百分點。樓市復甦跡象愈加明顯。

具體城市方面，6月26個一、二線城市新建商品住宅成交面積為1524萬平方米，按月增速為31%，按年降幅為35%。16個城市出現按月環比拉升，其中，上海、西寧、長春、青島、濟南、杭州、南昌、北京、深圳和蘇州等10個城市拉升相對快。另外74個三四線城市，新建商品住宅成交面積按月增速為44%，按年降幅為33%。

責任編輯：林佩怡

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