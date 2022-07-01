「暹芭」料明日登陸廣東至海南一帶 海南海陸空交通受影響

強烈熱帶風暴「暹芭」來襲，中央氣象台預計，「暹芭」將於明日（2日）白天在廣東陽江到海南瓊海一帶沿海登陸，最大可能登陸強度為颱風級或強烈熱帶風暴級。

受「暹芭」影響，海南交通受影響，海口秀英港、新海港、鐵路南港今（1日）早8時起停運；海口美蘭國際機場今日已取消112架次航班；明日海南環島高鐵、海口市郊列車全線停運。

至今日下午3時15分，「暹芭」位於距離廣東省湛江市東南方向約380公里，預計將以時速約15公里向西北方向移動，強度緩慢增強。

中央氣象台稍早已發布颱風橙色預警、暴雨黃色預警等。預計「暹芭」強度逐漸增強，最強可達颱風級，並將明日在廣東陽江到海南瓊海一帶沿海登陸，最大可能登陸地段廣東吳川到徐聞。廣東中南部、廣西南部、海南島等地部分地區將有大到暴雨，海南島東部等地局部地區有特大暴雨。

另外，國家海洋預報台發布海浪橙色警報和風暴潮黃色警報，預計至明日中午珠江口到雷州半島東岸沿海，將出現50到120厘米的風暴增水，海南島東北部沿海將出現30到70厘米的風暴增水。南海北部將出現4到6.5米的巨浪到狂浪區。

責任編輯：林佩怡

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