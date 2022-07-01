内地房企銷售不佳 上半年僅有8家房企銷售額過千億

內地房企上半年銷售情況慘淡。克而瑞地產研究中心昨日發布報告顯示，以銷售額TOP10開發商的銷售情況來看，2022年上半年銷售額過千億（人民幣，下同）的開發商僅有8家，這8家的銷售額累計約為1.25萬億元。

其中，碧桂園以銷售額人民幣2,470億元排名第一，保利發展銷售額人民幣2,102億元排名第二，第三名為萬科，銷售額為人民幣2,096億元。

報告中提到，從規模房企上半年業績目標的完成情況來看，在公開披露年度目標的規模上市房企中，多數企業截至6月底的目標完成率不足40%，有近半數企業甚至不足30%。絕大多數企業上半年的目標完成度均大幅低於2021年同期，部分企業目標完成度較2021年同期的降幅大於20個百分點。

中國樓市漸復甦 6月百城新房成交面積按月增近4成

6月財新中國製造業PMI升至51.7重回擴張 新訂單增速仍偏低

換言之，即使大部分房企選擇不公開披露年度目標，或主動調降全年目標。但截至上半年末，企業實際的業績完成情況仍不及預期，下半年銷售去化壓力將會放大。

此外，從企業融資面來看，目前行業風險未出清，企業整體融資未有明顯回暖、多數企業仍持續存在流動性壓力。2022年前六個月，規模房企的單月融資量的年增率均出現不同程度下降，其中1月、2月及6月降幅均超過50%。

克而瑞分析，今年下半年，房地產行業將從去槓桿轉向穩槓桿。結合上半年的政策信號推斷，下半年融資政策將繼續以支持企業合理融資需求、保持房地產融資平穩有序、盡快恢復房企經營「造血」功能為主。但政策回暖的傳導落地尚需時間。短期之內，多數民營房企融資難、融資貴的問題未有實質性改善。面對下半年的幾波債券到期高峰，企業整體償債壓力依然較大。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁